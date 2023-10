Wer zieht ins Bundeshaus ein? Der Sonntag bringt Antworten. Bild: keystone/watson

Die Schweiz wählt: Hier kannst du am Sonntag alle Resultate live mitverfolgen

Die Schweiz wählt am Sonntag ein neues Parlament. Dabei stehen 200 Sitze im Nationalrat und 46 Sitze im Ständerat zur Wahl. Alle Resultate aus den Kantonen findest du hier.

Die Schweizer Wahlbevölkerung bestimmt am Sonntag den Weg der Politik unseres Landes. Welche Partei dabei am stärksten abschneidet, wer verliert, wo die Ständeratsrennen besonders interessant sind und weitere interessante Ergebnisse vom 22. Oktober 2023 findest du hier:

Resultate Nationalrat

Parteistärken

Zum Nationalrat gibt es jeweils zwei Resultate. Einerseits ist da die Parteistärke. Sie zeigt an, welcher Anteil der Wahlbevölkerung eine Partei gewählt hat. Hier wird eine erste nationale Hochrechnung für am Sonntag um 16:00 Uhr erwartet.

Noch keine Resultate verfügbar

Sitzverteilung

Interessanter ist jedoch, wie sich diese Wähleranteile schliesslich in tatsächliche Sitze im Nationalrat ummünzen. Hier kommen die Listenverbindungen ins Spiel, was eine Berechnung etwas komplizierter macht. Eine erste nationale Hochrechnung dazu wird für 18:00 Uhr erwartet, die Schlussresultate werden etwa um Mitternacht eintreffen.

Noch keine Resultate verfügbar

Karte

Welche Partei hat in deiner Gemeinde am meisten Stimmen erhalten? Das erfährst du hier:

Resultate Ständerat

Bereits zu Beginn des Wahlsonntags gelten zwei Ständeräte als gewählt: Daniel Fässler wurde im Kanton Appenzell-Innerrhoden von der Landsgemeinde bestätigt und Erich Ettlin aus dem Kanton Obwalden gilt mangels Gegenkandidaten in stiller Wahl ebenfalls als bestätigt. Aus den übrigen Kantonen sollen die ersten Resultate ab 13:00 Uhr eintreffen, bis 19:00 Uhr werden die letzten erwartet.

Die Übersicht über den Ständerat

Noch keine Resultate verfügbar

In fünf Kantonen sind die Rennen im Ständerat besonders spannend. Hier findest du die Rennen in jener Reihenfolge, in der die Resultate erwartet werden:

Kanton Aargau

Noch keine Resultate verfügbar

Kanton Solothurn

Noch keine Resultate verfügbar

Kanton Zürich

Noch keine Resultate verfügbar

Kanton Bern

Noch keine Resultate verfügbar

Kanton Tessin

Noch keine Resultate verfügbar

Wahlbeteiligung und Frauenanteil

Noch keine Resultate verfügbar

Nach den Wahlen von 2019 betrug der Frauenanteil im Parlament 42 Prozent. Die Wahlbeteiligung kam auf 45,1 Prozent zu liegen.

Alle Gewählten

Der Nationalrat wird am Sonntag vollständig besetzt. Im Ständerat dürfte es in manchen Fällen noch zu einem zweiten Wahlgang kommen. Diese finden im November statt. Wer jedoch den Sprung ins Parlament bereits am Sonntag geschafft hat, erfährst du hier:

Noch keine Resultate verfügbar

Die kantonalen Resultate

Du willst alle Resultate aus deinem Kanton? Hier findest du für jeden Kanton eine Zusammenfassung der Resultate vom Sonntag: