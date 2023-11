Rund ein Dutzend Meldungen zu Missbräuchen in Abtei Saint-Maurice

Missbrauchsskandal in Abtei Saint-Maurice: Sie konfrontierte ihren Peiniger im Beichtstuhl

Laut einem Bericht des Westschweizer Fernsehens RTS sollen etwa zehn Chorherren in Fälle von sexuellem Missbrauch innerhalb der Abtei Saint-Maurice verwickelt sein. In der Pilotstudie der Universität Zürich zählten die Forscher 1002 Fälle von sexuellem Missbrauch seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Ihrer Meinung nach handelt es sich dabei nur um die Spitze des Eisbergs, da die meisten Fälle nicht gemeldet und die Dokumente vernichtet wurden. (rbu/sda)

Im Rahmen dieses Vorverfahrens begaben sich die Walliser Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei letzte Woche auch in die Abtei Saint-Maurice, um den inzwischen von seinem Posten zurückgetretenen Interims-Abt zu vernehmen. Dieser wird des sexuellen Missbrauchs eines damals volljährigen Novizen beschuldigt. Die Strafverfolgungsbehörden erhielten auch Zugang zu den Archiven.

Diese Gruppe wurde bereits im September eingerichtet, nachdem ein Bericht der Universität Zürich über die in der Schweiz begangenen Missbräuche innerhalb der römisch-katholischen Kirche und deren Vertuschung erschienen war.

Jede Anzeige werde berücksichtigt, teilten die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mit. Die angezeigten Tatbestände würden von der Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei analysiert und seien Gegenstand von Untersuchungen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Enttäuschter Ex-Busfahrer in «Arena»: «Wenn es Geld braucht, müssen die Autofahrer bluten»

So leidet Ofarims Opfer bis heute

Jositsch schweigt nach Demütigung in der SP-Fraktion – und stellt sich wohl die GLP-Frage

«7 vs. Wild» ist zurück – und den Machern droht eine böse Abrechnung

Julius Bär und René Benko: Lernen es die Banken eigentlich nie?

Die Privatbank Julius Bär hat der Signa-Gruppe des Österreichers René Benko Kredite von mehr als 600 Millionen Franken gewährt. Einmal mehr gerät damit eine Schweizer Bank in die Kritik.

Im März kollabierte die Grossbank Credit Suisse. Nach einer schier unglaublichen Serie von Skandalen und einer Bankenkrise in den USA ergriffen die Kunden scharenweise die Flucht. Der Bundesrat «verschacherte» die CS in einer Hauruck-Übung mit Notrecht an die UBS. Und nun sorgt schon wieder eine Schweizer Bank für negative Schlagzeilen.