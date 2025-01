Die Schneefallgrenze sinkt in der Schweiz – der Bund warnt vor Lawinen. Bild: keystone

Die Schneefallgrenze sinkt in den nächsten Tagen deutlich – der Bund warnt

Nach den schon fast sommerlichen Temperaturen am Wochenende kippt das Wetter wieder anfangs Woche. In den nächsten Tagen wird vielerorts in der Schweiz der Regen und auch der Schnee das Wetter dominieren.

Während im Verlauf des Montags die Schneefallgrenze noch bei 1800 Meter bis 1400 Meter liegt, fällt diese gegen Abend deutlich.

Wie MeteoNews in einem Blogbeitrag schreibt, muss in der Nacht auf Dienstag vor allem in den Alpen mit heftigem Schneefall gerechnet werden. Die Schneefallgrenze variiert zwischen 800 und 1200 Metern.

Die prognostizierte 24-stündige Neuschneemenge bis Dienstag, 28. Januar Bild: MeteoSchweiz

Bund warnt vor Lawinen

Erhebliche Neuschneemengen werden im Nordtessin über das Rheinwald bis zur Bernina erwartet – zum Teil kommt bis zu ein halber Meter Neuschnee zusammen. Auch in anderen östlichen Teilen der Schweiz kann es bis zu 50 Zentimeter Neuschnee geben.

Damit steigt auch die Lawinengefahr in den Alpen an. Der Bund spricht für Teile der Schweiz die Gefahrenstufe drei aus (erhebliche Gefahr).

In den orangen Gebieten spricht der Bund die Gefahrenstufe drei aus (erhebliche Lawinengefahr). Bild: Bund

In den tieferen Lagen wird es wohl nicht reichen für Schnee, dafür muss mit viel Regen gerechnet werden. Vor allem im Süden und Südosten sind kräftige Niederschläge prognostiziert.

Ab Mittwoch wirds dann wieder trockener, lokal sind bis am Wochenende aber immer wieder Regenschauer möglich. Dann wird es aber – vor allem in den Bergen – wieder schöner, perfekt für alle, die am Wochenende einen Ausflug geplant haben. (ome)