In Trogen AR liegt am Donnerstagmorgen eine Schneedecke. Bild: Webcam

Der Schnee hat noch nicht alle Regionen erreicht – so stehen die Chancen für dich

Teile der Ostschweiz sind am Donnerstag mit einer weissen Decke erwacht. Auch im Jura gab es eine Portion Schnee. In anderen Regionen war die Enttäuschung gross. Doch noch bestehen Chancen auf Schnee. Die Handschuhe brauchst du auf jeden Fall.

Zugegeben, ein Winterwunderland sieht anders aus. Dennoch sind die Spuren des Schnees in der Stadt St.Gallen am Donnerstagmorgen zu sehen, wie ein Blick auf die Klosterplatz-Webcam zeigt. Die Dächer sind angezuckert.

In der Stadt St.Gallen hat es Schnee auf den Dächern. Bild: Webcam

An anderen Orten gab es etwas mehr Schnee, etwa in Einsiedeln. Dort ist auch der Klosterplatz bedeckt. Am Tag zuvor war lediglich etwas Schnee auf dem Dach des Klosters zu sehen.

Auch am Donnerstagmorgen lag noch Schnee auf dem Klosterplatz in Einsiedeln. Bild: Webcam

Ebenfalls weiss (und grau) ist es am Donnerstagmorgen in Rehetobel AR.

Schnee in Rehetobel. Bild: Webcam

Im Kanton Solothurn gab es beispielsweise auf dem Weissenstein bereits etwas Schnee.

Weisse Wiesen auf dem Weissenstein. Bild: Webcam

Auch im Aargau gab es ersten Schnee. Das zeigt etwa die Webcam der Barmelweid.

Der Blick von der Barmelweid aus. Bild: Webcam

In ein paar anderen Regionen hat es zwar in der Nacht ein wenig Schnee – oder eher Schneeregen – gegeben, der jedoch nicht liegenblieb.

Doch was ist mit all jenen, die noch knapp unter der Schneefallgrenze lagen? Sie müssen die Hoffnung noch nicht aufgeben. Laut Meteonews ist die Chance auf Schnee bis ins Flachland nämlich auch am Freitag vorhanden. Mit sinkenden Temperaturen am Donnerstag sinkt auch die Schneefallgrenze gegen Abend. Im Laufe des Freitags kann es deshalb immer wieder mal ein paar Flocken geben.

Mehr Schnee und bitterkalt

Das hat Folgen für den Verkehr. Denn gerade am Wochenende kann es frostig kalt werden. Schon am Freitag werden es kaum mehr als 2 Grad. Die Bise macht den Aufenthalt draussen noch ungemütlicher. Am Samstag sieht es ähnlich aus, von morgendlichen minus 4 Grad steigen die Temperaturen knapp über 0 Grad. Die Tiefsttemperaturen sinken in der Deutschschweiz am Wochenende bis auf minus sechs Grad, wie MeteoSchweiz prognostiziert.

Die tiefen Temperaturen führen dazu, dass die Unfallgefahr steigt. Im Westen der Schweiz herrscht vorerst bis am Donnerstagabend teilweise mässige Gefahr für Strassenglätte, da die Nässe anfrieren kann. Im Jura und Teilen des Berner Oberlands, Kanton Freiburgs und dem Waadtland herrscht zudem mässige Schneegefahr. Im Alpenraum gilt zudem mässige Lawinengefahr.

Die Schnee- und Glatteisgefahr im Westen des Landes. Bild: Meteoschweiz

Und selbst wenn es am Freitag nicht für Schnee in deiner Gemeinde reicht, gibt es doch noch Hoffnung. Ab Sonntagnachmittag steigen die Chancen auf Schnee wieder. Obwohl die Prognosen für nächste Woche noch unsicher sind, könnte es dann erneut eine Ladung geben. (vro)