«Bis zu 140 km/h»: Heute wird es ungemütlich – Sturmwarnung für Flachland und Alpentäler

Es wird stürmisch heute. Im Flachland und in den Alpentälern #Sturmböen zwischen 70 und lokal 120 km/h, auf den Jurahöhen bis 140 km/h. Am Vormittag noch freundlich mit Aufhellungen 🌥️. Am Nachmittag aus Westen Regen 🌧️. Um 11 Grad, mit #Föhn bis 17 Grad. #Sturmtief #Uwe ^gf pic.twitter.com/61UqrGR9jZ