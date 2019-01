Schweiz

Überfrierende Nässe: Spiegelglatte Strassen in der Schweiz



Besser, du trittst heute vorsichtig auf: Es ist spiegelglatt

Wer heute unterwegs ist, sollte es besser etwas gemütlich nehmen. Die Wetterdienste warnen vor Glatteis durch überfrierende Nässe.

Zudem muss weiter mit Neuschnee gerechnet werden. SRF Meteo prognostiziert am Alpennordhang bis Freitagmorgen rund 30 - 70 cm Neuschnee. Lokal müsse gar mit bis zu einem Meter Neuschnee gerechnet werden.

Angespannte Verkehrslage

Mit dem Wetter zu kämpfen haben auch die Verkehrsdienste. In St.Gallen ist auf mehreren Buslinien mit Verspätungen zu rechnen:

Betriebsmeldung: Wegen winterlichen Strassenverhältnissen ist auf den Linien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 9 mit Verspätungen zu rechnen. Dauer bis ca. 09:00 Uhr. — stgallerbus (@stgallerbus) January 10, 2019

Vorsicht gilt auf den Strassen in der Ostschweiz: Die Autobahn A13 ist zwischen Reichenfeld und Maienfeld auf beiden Seiten mit Schneebedeckt. Die Kantonsstrasse zwischen Rüti und St.Antönien - Ascharina ist wegen Lawinengefahr gesperrt.

Ausserdem gilt auf einigen Streckenabschnitten Schneekettenpflicht, so zum Beispiel auf der Strasse in die Flumserberge. Ebenfalls zwischen Amden und Wesen am Walensee.

Schön ist es hingegen im Tessin: Sonnig, mit bis zu 10 Grad.

Vorsicht Schnee- und Eisglätte #Glättegefahr. In der Deutschschweiz zeitweise Schneefall bei Höchstwerten um 0 Grad. Im Westen und im Wallis sonnige Abschnitte. Im #Tessin mit #Nordföhn sonnig bei 10 Grad. ^jz pic.twitter.com/Xjkt0DtwJd — SRF Meteo (@srfmeteo) January 10, 2019

