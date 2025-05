Erhebliche Gefahr: Der Bund warnt vor Lawinen in den Alpen

In diesen Regionen herrscht Lawinengefahr

Wie der Bund schreibt, seien in den betroffenen Gebieten «Wummgeräusche und Risse» typisch. Lawinen könnten vor allem an Steilhängen der im Lawinenbulletin angegebenen Expositionen und Höhenlagen leicht ausgelöst werden. Auch spontane Lawinen und Fernauslösungen seien möglich. (ome)

Die Warnungen gelten vorläufig bis Donnerstag um 18 Uhr und wurden vor allem für die Gebiete ausgesprochen, in denen es in den letzten Stunden Neuschnee gegeben hat.

In den orangen Gebieten warnt der Bund vor Lawinen.

Der Bund spricht für einige Regionen in der Schweiz wegen Lawinengefahr die Warnstufe drei (erhebliche Gefahr) aus. Auch das SFL spricht eine Warnung aus.

