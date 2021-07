Schweiz

Wetter: Gewitter und Regen für das Wochenende vorhergesagt



Geniess' die Sonne noch: Meteorologen warnen vor heftigen Gewittern am Wochenende



Die kommenden Tage werden endlich schön und warm. Allerdings währen die sommerlichen Gefühle nicht lange – am Wochenende wird die Schweiz erneut von Gewittern heimgesucht.

Momentan noch können wir die Sonne geniessen, welche uns das Hoch Dana beshert. Bis am Freitag ist das Wetter in der Schweiz sonnig und sommerlich warm. Wolken lassen sich nur tagsüber über den Bergen blicken und das Schauer- und Gewitterrisiko bleibt klein. Durch das zumeist trockene Wetter wird sich auch die Hochwasserlage an den Seen und Flüssen weiter entspannen.

Ab Samstag ist es dann aber auch wieder vorbei mit dem schönen Wetter, so die Vorhersage von MeteoNews. Über den Ärmelkanal fliesst feuchtere, gewitteranfällige Luft zu uns, was im Laufe der zweiten Tageshälfte oder in der Nacht auf Sonntag zu heftigen Gewittern führen kann. Auch wenn die Heftigkeit der Gewitter noch nicht genau prognostiziert werden kann, muss mit lokalem Hagel und Sturmböen gerechnet werden.

Leider sieht auch die Prognose der kommenden Woche nicht allzu erfreulich aus: Das Wetter bleibt wechselhaft, wobei es immer wieder zu Regengüssen und Gewittern kommen kann. Bis Mittwoch könnten so je nach Gebiet wieder grössere Regenmengen zusammenkommen.

Aufgrund der zügigen Südwestwinde in der Höhe ziehen die Gewitter und die Schauer zumindest schneller weg – im Gegensatz zu vergangener Woche, wo die Gewitter sich nur langsam verlagerten, was lokal zu grossen Regenmengen geführt hatte.

Auch diesmal ist die erwartete Regensumme bis Mittwoch teilweise hoch, wobei aber zwischen den verschiedenen Wettermodellen teilweise grosse Unterschiede bestehen.

Wie sieht es denn ab Mitte nächster Woche aus? Gemäss MeteoNews ist weiterhin kein stabiles Hoch in Sicht. Stattdessen dürfte es wohl weiterhin sehr wechselhaft haben. Diese Trends müssen (zum Glück) jedoch mit Vorsicht interpretiert werden. (saw)

