«Kurzes Aufatmen»: So reagiert die Schweizer Wirtschaft auf den Zoll-Deal

15 Prozent statt 39: Die Schweizer Wirtschaftsverbände zeigen sich erleichtert über die Einigung. In eine rosige Zukunft blicken sie gleichwohl nicht.

«Der Deal wurde vom Weissen Haus abgesegnet»: Das verkündete Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) an der Medienkonferenz am Freitagnachmittag.

Vielen Unternehmerinnen und Unternehmern im Land wird ein Stein vom Herzen gefallen sein. Über drei Monate lang galten Zölle von 39 Prozent auf Schweizer Exportprodukte. Die Reaktionen:

Economiesuisse

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse begrüsst den Abschluss des Zoll-Abkommens mit den USA. Doch damit seien bei weitem nicht alle Probleme des Wirtschaftsstandorts Schweiz gelöst und es brauche weitere Massnahmen zu dessen Stärkung.

Die Zölle hätten die exportorientierte Schweizer Wirtschaft in den vergangenen Monaten sehr belastet und seien für gewisse Firmen existenzbedrohend gewesen, schreibt Economiesuisse in einer Stellungnahme vom Freitagabend. Mit dem neuen Abkommen erhalte die Schweiz nun gleich lange Spiesse wie die EU-/EFTA-Staaten.

Jedoch stellten auch die US-Zölle in Höhe von 15 Prozent eine Belastung für Schweizer Exportunternehmen dar. Die Unsicherheit bleibe, der Protektionismus nehme weltweit zu und im Inland schränke die immer feinmaschigere Regulierung die unternehmerische Freiheit ein und verteuere die Produktion.

Eine zentrale Rolle schreibt der Verband Freihandelsabkommen zu. Ein rasches Inkrafttreten der Abkommen mit Mercosur, Thailand und Malaysia sowie ein Abschluss der Verhandlungen mit Vietnam und China seien entscheidend. Und auch der bilaterale Weg mit der EU dank den Bilateralen III müsse weiterentwickelt und stabilisiert werden.

Arbeitgeberverband

Die Senkung der US-Zölle auf Schweizer Waren entlaste die exportorientierte Wirtschaft spürbar, auch wenn die Unsicherheiten für Unternehmen bestehen blieben, argumentiert der Arbeitgeber-Verband.

Für den Arbeitsmarkt bedeute die Einigung eine wichtige Stabilisierung, hiess es in einer Reaktion auf die Verhandlungen von Bundesrat Guy Parmelin in Washington.

Da die verbleibenden Zölle von 15 Prozent weiterhin deutlich höher liegen als vor Beginn des Zollkonflikts, dürfte der Bedarf an Kurzarbeitsentschädigung auch künftig erhöht bleiben, gibt der Arbeitgeber-Verband in seiner Mitteilung zu bedenken.

Swissmem

Die erzielte Übereinkunft mit den USA bedeute «ein kurzes Aufatmen», schreibt Swissmem in einer Mitteilung. Denn damit fielen die massiven Zoll-Nachteile Konkurrenten aus der EU und Japan weg. «Von einer Entwarnung kann allerdings keine Rede sein. Denn weiterhin wirken sich viele Faktoren negativ auf die Chancen der Schweizer Exportindustrie aus»

Deshalb forder Swissmem, dass die Rahmenbedingungen für den Werkplatz Schweiz entschlossen verbessert werden.

Erstens haben die vergangenen Monate gezeigt, dass sich die Situation jederzeit wieder schlagartig ändern kann – Stabilität und Berechenbarkeit sind nicht absehbar. Zweitens herrscht wegen des starken Frankens und schwacher Währungen der europäischen und japanischer Konkurrenz weiterhin ein schädlicher Preisaufschlag für Schweizer Produkte. Drittens bleiben die Zölle auf vielen Stahlprodukten von 50% bestehen, und weitere US-Untersuchungen laufen, die zu zusätzlichen Zöllen führen können. Die Unsicherheit im Welthandel bleibt viertens riesig und die Investitionsbereitschaft entsprechend gering – China steckt tief in der Krise, während sich die europäischen Märkte nur langsam aufzurappeln scheinen.

Swissmem ist der führende Verband für KMU und Grossfirmen der Schweizer Tech-Industrie. Ihm sind über 1400 Firmen angeschlossen.

Zürcher Handelskammer

Die Zürcher Handelskammer bezeichnet die Einigung der Schweiz mit den USA als «gute Neuigkeiten für die Zürcher Wirtschaft». Mit der Senkung der Zölle von 39 auf 15 Prozent seien die hiesigen Exporteure bald wieder mit den europäischen Mitbewerbern konkurrenzfähig.

Trotzdem bestehen gemäss der Zürcher Handelskammer weiterhin Unsicherheiten für die Exportwirtschaft. Die Handelskammer fordert deswegen, dass der Kanton Zürich seine «Hausaufgaben» mache und die Unternehmen entlaste. Sie nennt dazu «Netto-Null-Bürokratie», tiefere Steuern und Gebühren sowie eine Beschleunigung der Digitalisierung in der Verwaltung.

Für den Kanton Zürich unterliegen nach Angaben der Handelskammer Exporte von jährlich rund zwei Milliarden Franken in die USA den Zöllen.

