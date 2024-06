UBS macht Investoren der Greensill-Fonds Rücknahmeangebot

Das Angebot solle den Fondsanlegern Sicherheit geben, heisst es von der UBS. Die Investoren könnten so beschleunigt aus ihren Positionen aussteigen und «ein hohes Mass» an finanzieller Entschädigung erhalten.

Das Angebot beginnt den Angaben zufolge am (heutigen) Montag und läuft bis zum 31. Juli 2024. Es werde durch den Kauf von Anteilen der Feeder-Subfonds finanziert, so die UBS.

Die UBS will reinen Tisch machen im Greensill-Fall. Die Grossbank unterbreitet den Investoren der «Lieferketten-Finanzierungsfonds», die sich in Liquidation befinden, ein freiwilliges Rücknahmeangebot.

UBS-Werbung am Paradeplatz in Zürich. Bild: keystone

Festhypotheken trotz Leitzinssenkung etwas teurer – keine Absenkung erwartet

Festhypotheken kosten in der Schweiz trotz der Leitzinssenkung der SNB im März aktuell etwas mehr als noch Anfang Jahr. Im weiteren Jahresverlauf wird mit einer Seitwärtsbewegung gerechnet.

Seit Jahresbeginn haben sich die zehnjährigen Festhypotheken leicht verteuert, wie das Vergleichsportal Comparis in einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse schreibt. So stiegen die Richtzinsen auf aktuell 2,35 Prozent von 2,26 Prozent zu Jahresbeginn. Auch der 10-Jahres-Swap-Satz und die Rendite für 10-jährige Bundesobligationen sind in dieser Zeit um 0,12 resp. 0,20 Prozentpunkte gestiegen.