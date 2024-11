In Zermatt kann man seit dem 1. November Skifahren. Bild: Shutterstock

Hurra! Der erste Schnee ist da. Hier kannst du jetzt schon Ski fahren

Der Winter hat sich in der Schweiz ein erstes Mal so richtig gezeigt. Bis tief ins Flachland liegt eine weisse Matte über der Landschaft. Das macht natürlich Lust auf Skifahren. Aber wo ist das schon möglich? Kleiner Tipp: bei vielen kleinen Skiliften.

Mehr «Schweiz»

Der erste Schnee ist da. Und leider soll er ja auch bald (zumindest im Unterland) wieder weg sein. Darum jetzt schnell irgendwo die ersten Schwünge der Saison geniessen. Aber wo?

Diese (grossen) Skigebiete haben schon offen

In der Schweiz kannst du in einigen Skigebieten schon Ski fahren. Natürlich sind nicht alle Lifte offen, aber die Anlagen auf Gletschern können genutzt werden – wenn es auch die Wetterverhältnisse zulassen und die Pisten nicht wegen Trainings geschlossen sind. Checke das direkt bei der Bergbahn, bevor du losfährst.

Die Anlagen auf dem Gletscher bei Saas-Fee werden oft von den Skiprofis genutzt. Bild: keystone

Auf der Diavolezza beispielsweise waren die Pisten vom 19. Oktober bis 22. November für die Öffentlichkeit am Mittwoch, Samstag und Sonntag offen. Richtig los geht die Saison dann aber erst am 21. Dezember.

Seit Donnerstag (21.11.24) hat auch Davos Parsenn die Saison eröffnet, am Wochenende feiert unter anderem auch die Piste l'Ours in Veysonnaz und Silvaplana mit dem «Winter Opening» auf dem Corvatsch den Auftakt.

Hier läuft der Saisonbetrieb schon:

Saas-Fee (seit 8. Juli 2024)

Engelberg-Titlis (seit 26. Oktober 2024)

Zermatt-Matterhorn (seit 1. November 2024)

Glacier 3000 (seit 1. November 2024)

Veysonnaz - 4 Vallées (seit 16. November 2024)

Davos Parsenn (seit 21. November 2024)

Silvaplana - Corvatsch (ab 23. November 2024)

Gantrisch - Gurnigel (ab 23. November 2024)

Kandersteg - Oeschinensee (ab 23. November 2024)

Der Saisonstart wird in Silvaplana unter anderem mit dem Freestyle-Street-Wettkampf «Silvaplana Rocks The Rail» mitten im Dorfzentrum gefeiert. Bild: Silvaplana Tourismus

Für viele ein Kriterium: die Preise Warum Einheimischen-Preise für Skitickets teilweise gestrichen wurden

12 weitere öffnen bald

Bis Ende November eröffnen zwölf weitere Skigebiete ihre Anlagen und hoffen auf genügend Schnee. Die weiteren grossen Skigebiete folgen an den Wochenenden vom 7., 14. und 21. Dezember 2024 und hoffen dann alle auf ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft.

Können Skigebiete spontan früher öffnen?

Die grossen Skigebiete im Normalfall nicht. Die kleineren Skigebiete/Skilifte haben dagegen teilweise keine genauen Saisonzeiten, sondern öffnen einfach, wenn Schnee vorhanden ist. Gut möglich also, dass bei dir spontan in der Nähe eine Anlage in Betrieb genommen wird. So wird unter anderem in Steg im Zürcher Oberland am Samstag der Trainerlift laufen, in Bäretswil sind am Samstag alle Skilifte in Betrieb.

Kleinere Skigebiete wie hier der Atzmännig können teilweise sehr spontan reagieren. Bild: Sportbahnen Atzmännig AG

Der Atzmännig im Goldingertal entscheidet beispielsweise am Freitagmittag, ob am Wochenende die Anlagen für das Skifahren laufen. Es lohnt sich also, wenn du das beim Skigebiet/Skilift vor deiner Haustüre noch kurz abcheckst.

Saisonstarts aller Skigebiete

Schweiz Tourismus bietet mit dem Pistenbericht für rund 180 grössere und grosse Schweizer Skigebiete eine schöne Übersicht, wo welche Lifte und wie viele Pisten geöffnet sind. Die Daten (inklusive Schneehöhe) werden dort von den Bergbahnen oder Destinationen normalerweise tagesaktuell nachgeführt. Das gibt zumindest gute Anhaltspunkte. Wie immer gilt: Checke am besten auf den entsprechenden Websites der Skigebiete direkt, bevor du dich in die Berge aufmachst.

Achtung: Die Daten sind teilweise mit Vorsicht zu geniessen. Es kann immer auch kurzfristige Änderungen geben. Am besten jeweils direkt auf der Website der Skigebiete checken.

Hier kannst du nicht mehr Ski fahren: Diese Schweizer Skigebiete wurden schon stillgelegt (SPOILER: Es sind sehr viele)

Wie lange bleibt die Skifreude?

Die Freude über den ersten Schnee dürfte aber sowieso und in allen Gebieten in der Schweiz nur kurz anhalten. Denn bereits am Samstag beginnt der Übergang zu wieder deutlich sonnigerem und vor allem wärmerem Wetter.

Am Samstag kommt es dann zu einem drastischen Temperaturanstieg, der den ersten Schnee ziemlich schnell in «Pflotsch» verwandeln dürfte. Am Vormittag ist es zunächst noch sonnig, danach ziehen aus Westen teils dichtere, hohe und mittelhohe Wolkenfelder auf und in den Alpentälern wird es allmählich föhnig.

Das führt besonders in den Bergen zu einer markanten Erwärmung: Auf 2000 Metern dürften die Temperaturen von -7 gegen 1 Grad steigen, im Berner Oberland sogar gegen 4 Grad. Der Sonntag gestaltet sich dann ziemlich sonnig – und weiterhin warm. Gemäss Meteo Schweiz erwarten das Flachland Höchsttemperaturen zwischen 7 und 12 Grad. In den Föhntälern kann es sogar bis zu 14 Grad warm werden. (fox/lak)