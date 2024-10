Nach Knall bei Bestsmile und Hair & Skin – das sagt Firmengründer Ertan Wittwer dazu



Lange gab es die von Ertan Wittwer mitgegründeten Unternehmen Hair & Skin und Bestsmile nicht. Gegenüber watson nimmt der Seriengründer Stellung zum Knall bei seinen Firmen.



Zwei Firmen, die nichts ausser dem Gründer gemeinsam haben, sind kurz nacheinander am Ende.



Am 27. August eröffnete das Obergericht Zürich den Konkurs über die Klinik-Kette Hair & Skin Medical AG. Und am 1. Oktober gab die Migros bekannt, dass die Zahnarzt-Kette Bestsmile am Ende sei und voraussichtlich alle Filialen geschlossen werden.



Beide Firmen wurden vom Zürcher Unternehmer Ertan Wittwer mitgegründet. Bei Hair & Skin war er im Gründungsteam von 2020 und bis zur Konkurseröffnung 2024 dabei. Bestsmile gründete er 2018 und amtete als CEO, bis das Unternehmen 2022 an die Migros verkauft wurde. Nun ist mit beiden Firmen Schluss. Was ist da passiert?



Plötzlicher Untergang



Beide Unternehmen machten Schlagzeilen mit ihren Geschäftspraktiken. Der Tenor lautete teils: Kunden würden Behandlungen aufgedrängt und die Ergebnisse seien nicht optimal. Auch watson berichtete über diese Fälle bei Bestsmile und bei Hair & Skin.



Die Gründe für das Ende beider Firmen waren aber andere. Bei Hair & Skin deutete lange nichts auf einen drohenden Konkurs hin. Es wurden zwar bereits davor 5 von 19 Filialen geschlossen, doch das Unternehmen kündigte eine Expansion ins Ausland an und eine Filiale in London wurde 2024 eröffnet. Noch im Januar hiess es von offizieller Seite, dass die Klinik-Kette ab dem vierten Quartal 2024 profitabel sein werde. Es kam anders.



Die Konkurseröffnung offenbarte, dass die Firma über 13 Millionen Franken Schulden hatte, wie «20 Minuten» berichtete. Mit einer Kapitalerhöhung in derselben Höhe wollte man das Ruder noch herumreissen, doch das Obergericht hatte da bereits den Stecker gezogen. Ein plötzlicher Untergang. Bei Bestsmile jedoch zeichnete sich ein Niedergang langsam ab.



«Stehe hinter diesen Zahlen»

Im Januar 2024 wurde klar, dass Bestsmile-Besitzerin Migros eine Geschäftsanalyse eingeleitet hatte und danach eine Restrukturierung durchführte. Das Bestsmile-Filialnetz schwand in der Folge von 36 Standorten auf 27.

Bestsmile: Die Migros hat das Ende der Zahnarzt-Kette bekannt gegeben. Bild: watson

Diese Massnahme zeigte jedoch nicht den gewünschten Effekt, weshalb die Migros am 1. Oktober das Ende von Bestsmile eingeläute. Details dazu wollte die Migros auf Anfrage von watson nicht erläutern, doch die Medienstelle betonte: «Es steht mit den festgestellten Ungereimtheiten in keinem Zusammenhang.» Was genau ist damit gemeint?



«Im Rahmen der Überprüfung des Bestsmile-Geschäftsberichts 2021 wurden Ungereimtheiten festgestellt», schreibt die Migros. Das war also noch vor dem Bestsmile-Verkauf von Gründer Ertan Wittwer an die Migros. Wie ein Migros-Insider damals zu «CH Media» sagte, wurden die Zahlen beschönigt, um einen höheren Preis verlangen zu können. Ein Verfahren dazu ist derzeit hängig.



Auf Anfrage von watson verteidigt Ertan Wittwer jedoch, dass alles korrekt abgelaufen sei. Er sagt:

«Seit ihrem Erstinvestment im Jahr 2019 ist die Migros im Verwaltungsrat von Bestsmile vertreten und wurde transparent in alle strategischen Entscheidungen eingebunden. Der Geschäftsabschluss 2021 wurde ausführlich von der Revision geprüft und von der Migros genehmigt. Die Migros hatte zudem stets Zugang zu allen relevanten Geschäftsinformationen und Kennzahlen. Darüber hinaus wurde die Rechtmässigkeit des Abschlusses inzwischen auch gutachterlich bestätigt. Ich möchte ausserdem betonen, dass ich weiterhin uneingeschränkt hinter diesen Zahlen stehe.»

Wittwer beteuert, dass der Entscheid über die Schliessungen der Bestsmile-Filialen auch für ihn «überraschend» gekommen sei. Er kenne die Hintergründe dazu nicht. «Ich bedauere diesen Schritt jedoch insbesondere für die Mitarbeitenden und Kunden sehr», sagt er.

Ertan Wittwer. Bild: screenshot linkedin/Ertan Wittwer

Der Unternehmer betont jedoch, dass kein Zusammenhang hinter dem Konkurs von Hair & Skin und der Schliessung von Bestsmile bestehe. «Grundsätzlich sind diese Unternehmen vollständig voneinander unabhängig und nicht vergleichbar.»



Wittwer ist auch der Gründer hinter der Augenlaser-Klinik Betterview und hinter dem Blutanalyse-Gesundheitszentrum Care. Dort sei jedoch alles im lot. «Diese Beteiligungen entwickeln sich positiv im Rahmen ihrer Budgetvorgaben und Erwartungen. Bei keinem der Unternehmen sind Filialschliessungen geplant.»