Rate mal, was es in den Verwaltungsräten der Spitäler kaum gibt? Management-Erfahrung

Grössere Gremien

Verwaltungsräte von Spitälern sind nicht nur anders zusammengesetzt, sondern unterscheiden sich auch in der Grösse von anderen Aktiengesellschaften. Die im Swiss Performance Index verzeichneten Firmen weisen laut der Studie von Urs Klingler durchschnittlich sechs Verwaltungsräte auf; bei Spitälern sind es neun. Das exakt gleiche Bild zeigt sich bei den Geschäftsleitungen. Für Isabelle Moret als Vertreterin der Spitäler ergibt das Sinn. «In einem Spital sind verschiedene Berufsgruppen tätig, die es auch in den Geschäftsleitungen abzubilden gilt», sagt sie. Deshalb seien zum Beispiel Ärzte und die Pflege in der Führungsetage vertreten. Klingler hingegen findet die Gremien überdimensioniert. Dass neben dem medizinischen Leiter zum Teil bis zu drei Chefärzte in den Geschäftsleitungen sässen, sei völlig überzogen und gäbe den Ärzten ein zu starkes Gewicht, kritisiert der Wirtschaftsberater.