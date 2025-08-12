sonnig31°
Schweiz weitet Sanktionen gegen Russland aus

12.08.2025, 14:1512.08.2025, 14:24
Die Schweiz hat die Sanktionslisten gegen Russland ausgeweitet. Dies teilt das zuständige Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) am Dienstag mit. Die Massnahmen treten ab sofort in Kraft.

«Neu wurden 14 natürliche Personen sowie 41 Unternehmen und Organisationen der Vermögenssperre und dem Bereitstellungsverbot unterstellt. Die natürlichen Personen unterliegen zudem einem Ein- und Durchreiseverbot in und durch die Schweiz», schreibt das WBF.

Dabei handelt es sich um russische und internationale Unternehmen, die Schiffe der Schattenflotte verwalten, Händler von russischem Rohöl sowie Lieferanten des russischen Militärs. «Zudem wurden 105 neue Schiffe aus Drittstaaten umfassenden Kauf-, Verkaufs- und Dienstleistungsverboten unterstellt», schreibt das WBF weiter.

Damit übernimmt die Schweiz diverse Änderungen, welche die EU im Rahmen ihres 18. Sanktionspakets im Juli beschlossen hatte. Weitere Massnahmen des Paketes werden ebenfalls überprüft und bei Bedarf übernommen. (leo)

Weitere Informationen folgen...

