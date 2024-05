«Narzissen und andere Blumen in Glasvase auf einer Marmorplatte» von Dirck de Brays.

«Narzissen und andere Blumen in Glasvase auf einer Marmorplatte» von Dirck de Brays. Bild: zvg

Bei den verschwundenen Bildern handelte es sich um zwei kleinformatige Gemälde. Das erste heisst «Soldaten im Lager» und stammt von Robert van den Hoecke. Gemalt wurde es Mitte des 17. Jahrhunderts. Beim zweiten verschwundenen Bild handelt es sich um Dirck de Brays' «Narzissen und andere Blumen in Glasvase auf einer Marmorplatte» von 1673.

Das Verschwinden der beiden kleinformatigen Bilder geschah im Zeitraum von Arbeiten zur Beseitigung der Folgen eines Brandes, der im August 2022 in einem technischen Raum des Kunsthauses ausgebrochen war.

Die beiden Bilder würden möglichst bald wieder ausgestellt, so das Kunsthaus weiter.

Aus dem Kunsthaus Zürich verschwundene Bilder sind nach über einem Jahr wieder aufgetaucht. Wie das Kunsthaus am Sonntag mitteilte, sind die beiden Gemälde unversehrt.

