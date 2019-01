Spass

AFD

In dieser Talkshow aus den 90ern sitzt ein AFD-Mitglied



In dieser Talkshow aus den 90ern sitzt ein AFD-Mitglied (Okay, es ist Didi Hallervorden)

Bild: Screenshot Youtube

Didi Hallervorden gründete die AFD schon vor Jahren. Damals allerdings – wie so ziemlich alles, was er tat – nur als Witz. Mit der «Aktionsgemeinschaft Freunde der Diktatur», kurz AFD, zeigt er, wie man rechte Parolen – mehr oder weniger – geschickt verpacken kann. So, dass man sie sogar im Fernsehen sagen kann. Das Video stammt aus den 90er Jahren.

Die satirische WDR-Talkshow trägt den Titel «Die Innenseite der Aussenseiter». Einer dieser Aussenseiter ist «Alois Moosbrecher», vorgestellt als zweiter Vorsitzender der AFD. Gekleidet ist Moosbrecher vom Fuss bis zum Kragen in Braun.

(tam)

Abonniere unseren Newsletter