Einfach die besten Tweets* der Woche

«Hallo, Freunde. Ich wollte mit euch eine kleine Reise teilen, die mein Sohn Dylan und ich gerade beendet haben. Wir sind gerade aus Kiew, Ukraine, zurückgekommen.



Wie ihr wisst, befindet sich die Ukraine in einem schrecklichen, schrecklichen Krieg mit Russland, deshalb ist es im Moment etwas schwierig, nach Kiew, der Hauptstadt, zu kommen. Man muss eine 11-stündige Zugfahrt von der polnischen Grenze nach Kiew machen. Als wir dort ankamen, war es eine zauberhafte Stadt, wirklich eine zauberhafte Stadt, nicht das, was ich erwartet hatte. (...)



Was Dylan und ich mitgenommen haben, waren die Menschen, ein unglaublicher Geist. Wenn man bedenkt, was der Ukraine widerfahren ist, angefangen vom Stalin-Regime über den Zweiten Weltkrieg bis hin zum Kampf und zur Aufrechterhaltung der mehr als 30 Jahre währenden Demokratie, dann ist das ein aussergewöhnlicher Ort, der uns alle daran erinnert, wie wichtig Freiheit und Demokratie sind und wie man dafür arbeiten muss.»



quelle: instagram