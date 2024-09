Einfach ein paar der besten Tweets der Woche

Du hast die historische Debatte verpennt? Das Wichtigste in 17 Punkten

Trump sagte während der TV-Debatte, dass Einwanderer in Springfield, Ohio, Hunde und Katzen stehlen und essen würden. Die Behauptung wurde noch während des TV-Duells vom Moderator David Muir als Falschaussage entlarvt.

Obacht, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: Wenn die Tweets in diesem Artikel nicht prompt angezeigt werden, klicke für unseren hilfsbereiten IT-Support auf diesen Link hol dir noch eine Tasse Kaffee oder Tee und scrolle erst dann weiter.

Eine subjektive Auswahl vergnüglicher Tweets, die uns in den vergangenen Tagen ein Schmunzeln oder Lachen entlockt haben. Viel Spass!

Die TV-Debatte zwischen Trump und Harris ist Geschichte – so war es

Hier brauchst du bereits jetzt Winterreifen – und so viel Schnee fällt diese Woche noch

Hier sprudelt so viel Thermalwasser wie sonst nirgends in Europa aus der Erde

Stefan Raab überrascht vor TV-Comeback mit neuem Look – und ganz Deutschland dreht durch

Internet-Sensation «Duck Dad»: Wenn man unerwartet zum Entenvater wird

Riyadh Khalaf entdeckte per Zufall ein verstossenes Entenei. Was danach geschah, ist eine dieser hübschen Storys, die einem den Glauben an die Menschheit zurückgeben.

Gestatten, Riyadh Khalaf: