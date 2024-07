Einen Pool für daheim? Diese lustigen Produktbilder könnten dich täuschen

Das Wochenende bringt (endlich) die zu einem guten Sommer gehörenden, hohen Temperaturen mit sich. Für viele von uns heisst das: ab an den See oder in die Badi. Das Problem dabei: Bei so einem Andrang platzen die Badestellen schon bald aus allen Nähten.

Der ideale Zeitpunkt, um über einen kleinen Pool für das eigene Heim nachzudenken. Natürlich hilft bei so einer Entscheidung die Recherche im Internet. Schwierig wird es aber dann, wenn die Produktbilder irgendwie … wie sollen wir sagen … ach, seht selbst.

Wenn der Pool 1,5 m lang ist, wie gross sind dann wohl die Personen darin?

Es folgen gleich zwei verschiedene Produktbilder von ein und demselben Planschbecken.

Zauberei?

Wir sind ja jetzt auch keine Experten, aber irgendetwas stimmt hier nicht.

Also viel besser kann man das Produkt nicht inszenieren.

Beeindruckend auch die Höhe des Plantschbeckens im Verhältnis zum Hund.

Und damit die Kundschaft den identischen Pool noch mit anderen Hunden und Grössen sehen kann:

bild: amazon

Moment, da fehlt doch was …

Wo bitte, ist der Rest seines Körpers?

Dieses Produkt ist so gut, dass weder Kleider noch Hunde nass werden.

Fällt dir etwas auf?

Wie gross der Erwachsene wohl ist?

Bild: amazon

Abgesehen davon, dass diese Kinder zueinander nicht in den gleichen Proportionen sind: Der Pool ist nur sieben Zentimeter kleiner als der bei Nummer 1.

Jesus, bist du es?

Corgi for scale.

Bild: amazon

Wir hoffen, dem Jungen geht es gut.

Bild: amazon

Sie hätten sich wenigstens ein bisschen Mühe geben können …

Je länger du es dir ansiehst, umso komischer wird es.

Über den Pool können wir nicht viel sagen, …

... aber die Taucherbrille scheint nicht viel Wert zu sein.

Das könntest du sein!

Schwebend auf den Bällen.

Bild: amazon

Wie glücklich er doch ist.

Nicht das Kind – das Hündchen.

Es ist übrigens das gleiche Hunde-Model wie auf Bild Nummer 6. Sogar in der genau gleichen Pose. Was für ein Profi!

Eine typische Szene aus den Vorgärten unserer Städte.

Natürlich kann man das Bild des Pools auch einfach noch etwas in die Länge ziehen.

Dumm nur, wenn es die Leute darin dann auch verzieht ...

Das macht auch er nicht besser.

Hater werden sagen, diese Szenerie sei gephotoshoppt.

Hier noch ein paar Details:

Der kleinste Schäferhund der Welt hat auch Freude.

Los Fido, los!

Bild: amazon

Und zum Schluss noch ein Becken für besonders kleine Menschen.

Der Pool ist 1,80 Meter lang.

