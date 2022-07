Englands Premierminister Boris Johnson ist heute von seinem Amt als Parteichef zurückgetreten und wird somit sein Amt als Premierminister verlieren. Die Twittersphäre reagiert mit Spott.

Regierungskrise in Grossbritannien! Boris Johnson tritt zurück!

Und Twitter so:

Aber vielleicht könnte man es dem Ausland wie folgt erklären:

Ja, es ist ungefähr, als würde sich die Titanic weigern, einzugestehen, dass der Eisberg gewonnen hat.

Denn, obwohl scheinbar jedes Regierungsmitglied zurückgetreten war, wollte BoJo partout am Premierministeramt festhalten:

Doch es fing an mit einer leisen Vorahnung ...

... und wurde urplötzlich zur Gewissheit:

(Boris Johnsons politische Intrigen waren massgeblich Schuld am Scheitern von David Cameron und Theresa May.)

«All diese konservativen Abgeordneten, die darüber schreiben, wie wichtig ‹Integrität, Ehrlichkeit und Anstand in der Politik› sind, lassen immer wieder das Wort ‹plötzlich› aus ...»

Der wahre Held der Twittersphäre ist Larry the Cat, die Katze von Downing Street Nr. 10:

Hey, selbst Boris' Parteifreunde attestieren Larry the Cat bessere Führungseigenschaften als dem zurücktretenden Premier:

Na bitte sehr:

Derweil eine Nachricht vom Food-Lieferdienst:

Ach ja, wie war das damals, anno 2010, als Premierminister Gordon Brown zum Rücktritt aufgefordert wurde? Hach, Karma!

Alle mitsingen!

Derweil, das Publikum so ...

Eine Nachricht an Gattin Carrie:

Eine geniale Idee von Hugh Grant ...

... die prompt umgesetzt wurde!

Erinnert ihr euch noch an Rudy Giulianis katastrophale Pressekonferenz? Vor der Garage jener Gärtnerei? Nun ...

Nun stellt sich die Frage der Nachfolge ...

«Die Aussicht auf einen neuen konservativen Premierminister ist so, als ob man ein Menü mit Krankheiten vorgesetzt bekommt und dann dein Vater für dich bestellt.»

Aber freuen wir uns erst mal auf Boris' Rücktrittsrede!

Na ja, das mit der Rücktrittsrede, also ...

Aber erst mal Ruhe. Und ein Appell an die Vernunft ... Ach, SCH**SS DRAUF ...

... denn es ist schlicht zu viel Freude! Bye, Boris!

Okay, und nun im Ernst: Es gibt ein Bild, das für immer Boris Johnsons Vermächtnis sein wird.