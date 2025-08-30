wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
Spass
International

Die treffendsten Karikaturen und Memes der Woche

Trumps Albtraum geht weiter – eine crazy Woche im Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
30.08.2025, 06:1630.08.2025, 06:16
Mehr «Spass»

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Und wie war deine Woche so?

„Trump, Putin, Gazakrieg, Klimakatastrophe, Plastikmüll …“ #weltlage #horrorfilm #Nachrichten #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 25. August 2025 um 12:09

Eine «Regierung» ganz nach Trumps Geschmack

Trump’s Flunkies

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 28. August 2025 um 19:09

Nie war «Des Kaisers neue Kleider» zutreffender



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 27. August 2025 um 22:10

Die Nordkorea-Vibes werden immer stärker

Dear Leader's cabinet meeting A three hour marathon of flattery and groveling anntelnaes.substack.com/p/dear-leade...

[image or embed]

— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 28. August 2025 um 02:54

Und jetzt rate, wer sich sofort über Trumps merkwürdige Kabinettsitzung lustig machte

Gavin Newsom just reenacted Trump’s cabinet meeting and it’s EPIC!!👇👇👇👇👇

[image or embed]

— 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬-𝐭𝐲𝐩𝐨𝐬 (@tales-typos.bsky.social) 29. August 2025 um 02:46

Derweil geht im Weissen Haus die Suche nach Fachkräften weiter



[image or embed]

— Paul Leigh -Some Rascal on the Internet (@pleightx.bsky.social) 28. August 2025 um 16:17

Aus der Reihe: Ideen, auf die nur stabile Genies kommen

Paint it black

[image or embed]

— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 26. August 2025 um 05:03
Die gesamte Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko soll schwarz gestrichen werden, um sie heisser zu machen und damit schwerer zu überklettern, sagte die US-Heimatschutzministerin Kristi Noem und schrieb die Idee Präsident Donald Trump zu.

Bei anderen Dingen ist Trump ganz klar gegen das Verbrennen

Did someone say distraction? #flagburning #epsteinfiles

[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 26. August 2025 um 22:10
Der US-Präsident will das Verbrennen der US-Flagge, das als politischer Protestakt gedacht und bis heute in den USA zulässig ist, verfolgen lassen.

Er kann noch so viele Ablenkungsballone fliegen lassen, es wird nicht verschwinden

The tie-in to Epstein

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 27. August 2025 um 16:58

Gavin Newsoms Social-Media-Team lässt Trump nicht vom Haken



[image or embed]

— Oliver Markus Malloy (@malloy.rocks) 26. August 2025 um 04:03
Die Hintergründe werden hier erklärt.

Ok, langsam gerät es ausser Kontrolle (mit dem «AI Slop»)

🤣😂🤣😂🤣 OMG, this is hilarious. @governor.ca.gov is so creative. The ending 😂🤣😂🤣😂! #newsom #arresttrump

[image or embed]

— butterflygirl24 (@butterflygirl24.bsky.social) 27. August 2025 um 23:17

Derweil macht Trumps Kriegsverbrecher-Freund in Moskau weiter

Putin will Frieden

[image or embed]

— Kostas Koufogiorgos (@koufogiorgos.bsky.social) 28. August 2025 um 13:32

Wie sein russisches Vorbild missbraucht auch Trump die Sicherheitskräfte, um Kritiker einzuschüchtern



[image or embed]

— Jack Ohman (@jackohman.bsky.social) 27. August 2025 um 21:09
Beim einstigen Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, der heute als einer seiner schärfsten Kritiker gilt, machte das FBI eine Hausdurchsuchung.

Vom «Land of the Free» zum unterdrückerischen Polizeistaat

#DC #policestate #trump #WashingtonDC #fascism #dictator #democracy #news #GOP #chicago #America

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 26. August 2025 um 02:26

Trump bläht den US-Sicherheitsapparat massiv auf und braucht dafür mehr Personal



[image or embed]

— Jack Ohman (@jackohman.bsky.social) 27. August 2025 um 21:08

Letztlich brauchen alle Bürgerinnen und Bürger im Land der unbegrenzten Schiesseisen eine Schutzweste

8/29/2025- Body Armor www.timesfreepress.com/news/2025/au...

[image or embed]

— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 29. August 2025 um 01:25

Diese Woche ereignete sich erneut ein Schulmassaker

Another school shooting...

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 27. August 2025 um 20:15

Die voraussehbare Reaktion der Waffenfanatiker



[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 27. August 2025 um 19:22

Den getöteten und verletzten Kindern der katholischen Primarschule half das nicht

A mass mass shooting #AnnunciationChurch #SchoolShooting #ThoughtsAndPrayers #AssaultWeaponsBan #BanGuns #BanAssaultWeapons

[image or embed]

— Clay Jones (@claytoonz.bsky.social) 27. August 2025 um 23:07

Dass es sich beim Täter um eine Transperson handelte, fachte die Diskussionen weiter an

Hmmm…

[image or embed]

— John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 27. August 2025 um 22:50

Es ist der immer gleiche Ablauf nach einem Schusswaffen-Massaker in den USA

Again. And again. And again...

[image or embed]

— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 27. August 2025 um 23:06

Falsche Schuldzuweisungen und ein echter Grund für die vielen Schusswaffen-Opfer

It’s the guns, stupid

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 28. August 2025 um 16:36

Apropos Greenwashing

„Greenwashing: Nicht CO2-neutral – Gericht untersagt Apple-Watch-Werbung“ #greenwashing #applewatch #co2neutral #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 27. August 2025 um 11:35

Sehr gute Idee!

„Donald Trump will, was Obama hat: Einen Friedensnobelpreis“ #Trump #MAGA #NobelPrize #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 26. August 2025 um 12:11

Die Hoffnung stirbt zuletzt 😬

Trump Meme
«Amerikas grösste Hoffnung ist, dass Trump alle medizinischen Ratschläge von Robert Kennedy Jr. befolgt.»meme: Reddit

Bonus

Das hast du dir jetzt verdient

Babyesel haben von Natur aus einen Topfschnitt, der irgendwann raus wächst, und das ist meine liebste Info über Esel. Und die Vorstellung, dass ihre Mütter diese Frisur heimlich im Stall selbst schneiden und uns Menschen damit in die Irre führen.

[image or embed]

— Jazz (@ichbinjazz.bsky.social) 29. August 2025 um 12:44

😍

I can't believe how good he is starting to look already. One of the kindest and most gentle dogs we've ever had.

[image or embed]

— Niall Harbison (@niallharbison.bsky.social) 29. August 2025 um 15:55

(dsc)

Tweeticle verpasst?

Einfach die besten Karikaturen und Memes der Woche
Trumps grösster Albtraum – eine verrückte Woche im Rückblick
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 21 vermutlich lustigsten (und schrägsten) Tinder-Profile
1 / 23
Die 21 vermutlich lustigsten (und schrägsten) Tinder-Profile
bild via imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Arnold Schwarzenegger über Trump: «Der schlechteste Präsident aller Zeiten»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
2
Der nächste Vollmond wird ganz besonders – er erscheint blutrot
3
Dieser junge Schweizer hat mit einem Sprung von einer Klippe einen Weltrekord gebrochen
4
Eklat in der Hockey-Justiz: Ryan Gardner muss nach Skandal-Entscheid gehen
5
Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen
Meistkommentiert
1
Xavi nach London – aber nicht zu Chelsea +++ Rrudhani von YB zu Sion
2
Eigenmietwert: Darum fürchten sich die Solarinstallateure vor der Abschaffung
3
Dieser Politiker wehrt sich gegen Röstis Pläne: «Tempo 30 ist eine Chance für Zentren»
4
JD Vance erklärt sich bereit fürs Präsidentenamt, «wenn es zu einer Tragödie kommt»
5
Ratet mal, was noch schlimmer ist als Polterabend?
Meistgeteilt
1
Ukraine warnt vor Grossangriff +++ USA verkaufen Patriot-Raketen an Dänemark
2
Trump zertrümmert die Demokratie – Stück für Stück
3
War's das mit dem Sommer? Das sagt der Meteorologe
4
Du hast keine Ahnung von Schwingen? Der watson-Sport-Chef gibt dir Nachhilfe
5
Tödliche Polizeieinsätze im Kanton Waadt – Bericht wirft neues Licht auf Tod von «Nzoy»
Gute Arbeit, Internet: Die 22 besten Taylor-Swift-Verlobungs-Memes
Sie liebt Literatur, er liebt Sport. Und sie lieben einander. Taylor Swift und Travis Kelce sind jetzt verlobt – und die Welt ist darob ganz aus dem Häuschen.
Zur Story