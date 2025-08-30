Trumps Albtraum geht weiter – eine crazy Woche im Rückblick

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
„Trump, Putin, Gazakrieg, Klimakatastrophe, Plastikmüll …“ #weltlage #horrorfilm #Nachrichten #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 25. August 2025 um 12:09
[image or embed]
Trump’s Flunkies— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 28. August 2025 um 19:09
[image or embed]
@mluckovich.bsky.social) 27. August 2025 um 22:10
Dear Leader's cabinet meeting A three hour marathon of flattery and groveling anntelnaes.substack.com/p/dear-leade...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 28. August 2025 um 02:54
[image or embed]
Gavin Newsom just reenacted Trump’s cabinet meeting and it’s EPIC!!👇👇👇👇👇— 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬-𝐭𝐲𝐩𝐨𝐬 (@tales-typos.bsky.social) 29. August 2025 um 02:46
[image or embed]
@pleightx.bsky.social) 28. August 2025 um 16:17
Paint it black— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 26. August 2025 um 05:03
[image or embed]
Did someone say distraction? #flagburning #epsteinfiles— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 26. August 2025 um 22:10
[image or embed]
The tie-in to Epstein— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 27. August 2025 um 16:58
[image or embed]
@malloy.rocks) 26. August 2025 um 04:03
🤣😂🤣😂🤣 OMG, this is hilarious. @governor.ca.gov is so creative. The ending 😂🤣😂🤣😂! #newsom #arresttrump— butterflygirl24 (@butterflygirl24.bsky.social) 27. August 2025 um 23:17
[image or embed]
Putin will Frieden— Kostas Koufogiorgos (@koufogiorgos.bsky.social) 28. August 2025 um 13:32
[image or embed]
@jackohman.bsky.social) 27. August 2025 um 21:09
#DC #policestate #trump #WashingtonDC #fascism #dictator #democracy #news #GOP #chicago #America— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 26. August 2025 um 02:26
[image or embed]
@jackohman.bsky.social) 27. August 2025 um 21:08
8/29/2025- Body Armor www.timesfreepress.com/news/2025/au...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 29. August 2025 um 01:25
[image or embed]
Another school shooting...— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 27. August 2025 um 20:15
[image or embed]
@dennisgoris.bsky.social) 27. August 2025 um 19:22
A mass mass shooting #AnnunciationChurch #SchoolShooting #ThoughtsAndPrayers #AssaultWeaponsBan #BanGuns #BanAssaultWeapons— Clay Jones (@claytoonz.bsky.social) 27. August 2025 um 23:07
[image or embed]
Hmmm…— John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 27. August 2025 um 22:50
[image or embed]
Again. And again. And again...— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 27. August 2025 um 23:06
[image or embed]
It’s the guns, stupid— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 28. August 2025 um 16:36
[image or embed]
„Greenwashing: Nicht CO2-neutral – Gericht untersagt Apple-Watch-Werbung“ #greenwashing #applewatch #co2neutral #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 27. August 2025 um 11:35
[image or embed]
„Donald Trump will, was Obama hat: Einen Friedensnobelpreis“ #Trump #MAGA #NobelPrize #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 26. August 2025 um 12:11
[image or embed]
Babyesel haben von Natur aus einen Topfschnitt, der irgendwann raus wächst, und das ist meine liebste Info über Esel. Und die Vorstellung, dass ihre Mütter diese Frisur heimlich im Stall selbst schneiden und uns Menschen damit in die Irre führen.— Jazz (@ichbinjazz.bsky.social) 29. August 2025 um 12:44
[image or embed]
I can't believe how good he is starting to look already. One of the kindest and most gentle dogs we've ever had.— Niall Harbison (@niallharbison.bsky.social) 29. August 2025 um 15:55
[image or embed]
(dsc)