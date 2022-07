View this post on Instagram

Vertragen die Briten die aktuelle Hitzewelle schlechter als andere? Fakt ist, England verglüht regelrecht in der aktuellen Hitzewelle. Heute, am Dienstag, 19. Juli 2022, ist der heisseste Tag seit Beginn der Aufzeichnungen, mit Temperaturen bis zu 40 Grad im Südosten des Landes und in London. Die Behörden haben gar einen Level 4 National Emergency ausgerufen.

Es ist schwer, in dieser Hitze irgendetwas zu unternehmen, ohne dabei in Schweiss auszubrechen. Temperaturen um die 30 Grad werden langsam zum Alltag. Unsere Gedanken sind in diesen Zeiten bei allen Menschen in Dachwohnungen ...