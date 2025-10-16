meist klar
22 lustige Bilder von Einkaufswagen in freier Wildbahn

Gittertiere: lustiger Subreddit zu entlaufenen Einkaufswägelchen
Vorsicht! Wilde Gittertiere sind unterwegs!Bild: reddit/watson

Freiheit für die Gittertiere – 22 kuriose Bilder von Einkaufswägeli in freier Wildbahn

Gittertiere. Einer der witzigsten Subreddits überhaupt.
16.10.2025, 06:09

Nein, wir wollen dieses Verbrechen nicht verharmlosen (eine Sauerei ist das!!!). Aber manchmal sind Einkaufwägelchen, die ihr gewohntes Habitat unfreiwillig verlassen haben, pure ... Kunst!

Reddit sammelt in seiner Sparte Gittertiere die lustigsten Bilder von sich verlaufenen abhanden gekommenen Einkaufswagen und schmückt sie mit liebevollen Bildbeschreibungen. Ein grosses Fest, das wir euch keinesfalls vorenthalten wollen!

Dieses Kunstwerk heisst: «Tropfnasses Gittertier starrt betrübt in die Landschaft»

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit

«Armes Gittertier in Londoner Kanal ertrunken»

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit

«Gittertier versucht entspannt zu wirken vor seinem Bewerbungsgespräch»

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit

«Gittertier fährt heute U-Bahn»

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit

... und ist scheinbar noch etwas schüchtern.

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit

«Gittertier hat in der Bewerbung gelogen»

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit

«Gittertier protestiert gegen die Abschiebungspolitik der US-Regierung»

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit

«Junges Gittertier auf dem Spielplatz»

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit

«Durstiges Gittertier»

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit

«Gittertiere werden ausgebeutet»

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit

«Gittertier bei Fahrprüfung»

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit
«Gittertier am Abcornern»

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit

«Wilde, Spezies übergreifende Orgie»

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit

«Reinliches Gittertier bei der Arbeit»

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit

«Gittertier will nach Hogwarts»

Gittertiere: Lustiger Subreddit zu Einkaufswägeli
Bild: reddit

«Gittertier ist nicht gut im Verstecken»

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit

«Gittertiere beim Paarungstanz»

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit

«Gittertier macht sich schön für die Party»

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit

«Gittertier macht Parkour»

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit

«Wildes Gittertier sammelt Brennholz für den Winter»

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit

«Gittertiere beim Öffentlichen Akt erwischt»

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit

«Gittertier mit Dönerspiess»

Gittertiere auf Reddit: Lustige Einkaufswagen/Einkaufswägelchen
Bild: reddit

Jemand???

«Gittertier am Boden zerstört» 😥

Gittertiere: Lustiger Subreddit mit Einkaufswägeli
Bild: reddit

Und jetzt: Nicht nachmachen und Gittertiere immer schön in ihren Stall zurückbringen, wo sie hingehören, oki? Cool.

(sim)

