Vorsicht! Wilde Gittertiere sind unterwegs! Bild: reddit/watson

Freiheit für die Gittertiere – 22 kuriose Bilder von Einkaufswägeli in freier Wildbahn

Gittertiere. Einer der witzigsten Subreddits überhaupt.

Nein, wir wollen dieses Verbrechen nicht verharmlosen (eine Sauerei ist das!!!). Aber manchmal sind Einkaufwägelchen, die ihr gewohntes Habitat unfreiwillig verlassen haben, pure ... Kunst!

Reddit sammelt in seiner Sparte Gittertiere die lustigsten Bilder von sich verlaufenen abhanden gekommenen Einkaufswagen und schmückt sie mit liebevollen Bildbeschreibungen. Ein grosses Fest, das wir euch keinesfalls vorenthalten wollen!

Dieses Kunstwerk heisst: «Tropfnasses Gittertier starrt betrübt in die Landschaft»

«Armes Gittertier in Londoner Kanal ertrunken»

«Gittertier versucht entspannt zu wirken vor seinem Bewerbungsgespräch»

«Gittertier fährt heute U-Bahn»

... und ist scheinbar noch etwas schüchtern.

«Gittertier hat in der Bewerbung gelogen»

«Gittertier protestiert gegen die Abschiebungspolitik der US-Regierung»

«Junges Gittertier auf dem Spielplatz»

«Durstiges Gittertier»

«Gittertiere werden ausgebeutet»

«Gittertier bei Fahrprüfung»

«Gittertier am Abcornern»

«Wilde, Spezies übergreifende Orgie»

«Reinliches Gittertier bei der Arbeit»

«Gittertier will nach Hogwarts»

«Gittertier ist nicht gut im Verstecken»

«Gittertiere beim Paarungstanz»

«Gittertier macht sich schön für die Party»

«Gittertier macht Parkour»

«Wildes Gittertier sammelt Brennholz für den Winter»

«Gittertiere beim Öffentlichen Akt erwischt»

«Gittertier mit Dönerspiess»

Jemand???

«Gittertier am Boden zerstört» 😥

Und jetzt: Nicht nachmachen und Gittertiere immer schön in ihren Stall zurückbringen, wo sie hingehören, oki? Cool.

(sim)

