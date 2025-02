21 lustige Bilder aus dem Land der Pommes und des Bieres – Bienvenue en Belgique

Wir reisen wieder mal umher. Und wenn wir bei watson reisen, bedeutet das, dass wir uns im Internet skurrile, lustige und nicht alltägliche Bilder aus dem jeweiligen Land raussuchen.

Nach Japan, Australien, unseren Nachbarländern und (viele anderen), ist heute Belgien an der Reihe. Schauen wir mal, ob sie mehr als Bier und Pommes zu bieten haben. (Das soll übrigens nicht abwertend gemeint sein, Bier und Pommes sind grossartig!)

Also Kunst können sie definitiv.

Die Wäscheklammer steht in Lüttich.

Viel schöner kann ein Eingang nicht sein …

… Oder vielleicht doch?

Die Belgier und ihr Bier.

Vergessen wir nie, wie am 16. November 1949 eine Gruppe belgischer Studenten aus Gent eine Festung stürmte und die Polizei mit Obst angriff, weil die Stadt den Bierpreis erhöht hatte.

Das war übrigens auch das einzige Mal, dass die Festung aus dem Jahr 1180, die in Gent in Ostflandern steht, besetzt wurde. Beteiligt waren 138 Studenten, 137 Männer und eine Frau. Die ganze Story gibt es hier.

Du darfst selber interpretieren, was dieses Gebäude darstellen soll.

Sogar mit Adern …

Wir dachten zuerst, es sei Kunst, haben dann aber den Stau rechts und links gesehen …

Bei dieser Dekoration sieht man fast über die Länge der Treppe hinweg.

Auch an den Grenzübergängen nehmen sie es eher locker.

Links die Niederlande, rechts Belgien.

Hmm... ja was denn nun?

Okay, nicht typisch belgisch, aber immerhin in einer Klinik in Belgien aufgenommen. Und lustig.

Niemand: Wie schön kann eine Schiffsschleuse schon sein?



Belgien:



Sie haben übrigens einen der fünf tiefsten Pools der Welt.

Er ist 33 Meter tief und ist in Brüssel.

Nein, das ist nicht derselbe Pool ohne Wasser, …

… Es ist ein verlassenes Kraftwerk.

Einfach, weil es in einer belgischen Bildersammlung nicht fehlen darf:

Auch Lasershows können sie:

Wie die Religion, die in dieser Bier-Kathedrale zelebriert wird, wohl heisst?

Auch diese Kirche ist ganz speziell.

Denn je nach Blickwinkel …

... sieht sie anders aus und scheint sogar zu schweben.

Gebaut wurde sie von der belgischen Architektengruppen Gijs Van Vaerenbergh. Das Projekt hat den Namen «Reading Between the Lines» (= «Lesen zwischen den Zeilen») und besteht aus 100 übereinander gestapelten Stahlschichten, die in gleichem Abstand zueinander angeordnet sind.

Jesus lief über das Wasser, Belgier fahren durch das Wasser.

Das Lichtfestival in Gent scheint auch einen Besuch Wert zu sein.

Die Sart-Kanal-Brücke ist wirklich smart ... badumtss.

Wir müssen uns wiederholen, aber: Kunst können sie.

Die Skulptur «Nello & Patrasche» steht in Antwerpen.

Bonus

Belgian in a nutshell.

