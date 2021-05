Spass

Schööön

Silikon ist das Beste, was deinem Stresslevel passieren kann: Der Beweis in Gifs



Silikon ist das Beste, was deinem Stresslevel passieren kann: Der Beweis in 11 Gifs

Silikon ist vielerorts in verschiedensten Formen und Funktionen anzutreffen. Es wird Zeit, das Silikon genauer unter die Lupe zu nehmen und dabei ordentlich zu entspannen.

Zugegeben, die Kombination Gif und Silikon mag sonderbar sein. Es soll aber bewiesen werden, dass bewegte Bilder und Silikon unheimlich gut zusammen funktionieren.

Gifs und Silikon, wie man es erwarten würde

Natürlich ist nicht das gemeint. Es soll um Silikon als Material gehen. Langweilig, denkst du? Nun ja. Eher ultra-entspannend.

So viel sei verraten: Wenn du bis zum Schluss liest, siehst du eine aussergewöhnlich irritierende und dennoch unheimlich beruhigende Kombination von Geflügel und Silikon. Jap, du hast richtig gelesen. Und jetzt nicht einfach möglichst schnell nach unten scrollen und all die Highlights verpassen!

Gleich zu Beginn: Schau mal, wie befriedigend Silikon sein kann

Okay, die Silikon pressenden Walzen hast du vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Ist ja auch nicht erst gestern erfunden worden. Cool, aber nichts Neues, könnte man sagen. Deshalb vorerst ein paar Variationen davon.

Siehst du, wie die Hand über das Silikon gleitet? 😍

Es gibt natürlich noch viel mehr Dinge, die dich (und mich) glücklich machen

Auf der einen Seite: Klar, sieht immer ähnlich aus. Auf der anderen Seite: Kann es des Guten genug geben?

Hier mit Fokus auf die Technik: Ein Meisterstück

Wer braucht noch Walgesang und Regenwaldgeplätscher, wenn man sowas hat?

Mit neuer Dicke zu neuen Bewegungen

Aber jetzt ...

Ein Geheimfavorit auf den Award «Erfüllendstes Gif 2017»

Ganz wichtig im Hinblick auf mein neues Lieblingsmaterial ist die Tatsache, dass es auf diverse Arten befriedigend sein kann.

Perfektion: So muss sie wohl aussehen

Kurze Relativierung meiner neuen Liebe zum Silikon:

Es kommt nicht natürlich vor und ist (obwohl ungiftig) schwer abbaubar, was ziemlich negativ zu werten ist. Böses Silikon. Die Ästhetik des Herstellungsprozesses und gewisser Anwendungsformen (nein, ich meine nicht die Brustimplantate oder dergleichen!) ist dennoch durchaus ansprechend.

Gibt es denn etwas, was Silikon nicht kann?

Dieses Gif ist Musik in meinen Augen. Oder so.

Silikon erzählt ganze Geschichten innerhalb von zehn Sekunden

Wie ein guter Schauspieler kann es jegliche Formen annehmen

Aber jetzt: Silikon und Geflügel. Hast du gedacht, dass wir dich hängen lassen? Niemals. Here. It. Is.

Wie versprochen.

Bevor du zu entspannt bist, hier noch ein Schocker.

Eine der dunklen Seiten des Silikons

Sorry für den.

So, jetzt aber wieder zur Ruhe kommen. Mit 50 Fotos von den schönsten Plätzen der Welt: 1 / 52 50 Bilder von den schönsten Orten der Welt

(jdk)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter