Sie verstanden sich auf und neben dem Platz hervorragend – nun sind Jadon Sancho und Marco Reus wieder vereint. Bild: imago-images.de

Jadon Sancho ist zurück in Dortmund – und strahlt deshalb über beide Ohren

Die Verhandlungen zwischen Borussia Dortmund und Manchester United zogen sich in der vergangenen Woche noch etwas hin, doch am Donnerstag wurde die Einigung offiziell gemacht: Jadon Sancho kehrt leihweise bis Ende Saison zum BVB zurück.

Sportchef Sebastian Kehl spricht von einem «absoluten Unterschiedsspieler» und die Fans zeigten sich begeistert – wobei einige bedauern, dass Dortmund im Leihvertrag keine Kaufoption verankert hat.

Doch am glücklichsten scheint mit dem Wechsel Sancho selbst zu sein. In den vom Verein veröffentlichten Videos nach der Bekanntgabe der Verpflichtung kann Sancho gar nicht aufhören zu grinsen, er scheint überglücklich und auch ein bisschen erlöst.

«Dortmund ist wie ein Zuhause für mich», sagt Sancho und fügt an: «Es ist ein guter Tag.» Seit seinem Weggang im Sommer 2021 hat sich im Klub zwar einiges verändert, dennoch sah er einige bekannte Gesichter wieder. Darunter Trainer Edin Terzic, der den BVB in der Rückrunde der Saison 2020/21 zum DFB-Pokal geführt hatte, woran Sancho einen entscheidenden Anteil hatte. Auch Spieler wie Emre Can, Mats Hummels oder Giovanni Reyna sind nach wie vor in Dortmund.

Am meisten freute er sich aber auf Marco Reus. Die beiden Offensivspieler harmonierten während Sanchos erster Phase in Dortmund auf wie neben dem Platz hervorragend. Und die Verbindung zwischen dem 34-jährigen Altmeister und dem 23-jährigen Jungstar scheint kein bisschen verloren gegangen zu sein. Als der Engländer gefragt wird, wo er in der Kabine sitzen wolle, fragt er: «Wo ist Marco?» Beim ersten Wiedersehen beginnen die beiden dann sofort wieder zu spassen und sich zu herzen.

Die Stimmung bei Sancho scheint also zu stimmen. Nun möchte der Flügelspieler, der beim BVB die Nummer 10 seines Idols Ronaldinho bekommen hat, so schnell wie möglich loslegen. Schliesslich will er den Fans, bei denen er als Hoffnungsträger gilt, wieder solche Freude bereiten wie in der Vergangenheit. Und somit auch seiner Karriere nach den schwierigen letzten zweieinhalb Jahren neuen Schwung verleihen.

Sanchos erster Tag in Dortmund nach seiner Rückkehr. Video: YouTube/Borussia Dortmund

Die erste Trainingseinheit hat Sancho in Dortmund bereits absolviert. Am Samstagabend könnte er in Darmstadt zum ersten Mal seit Mai 2021 im schwarz-gelben Trikot zum Einsatz kommen. (nih)