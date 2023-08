Granit Xhaka hat in Leverkusen in den ersten beiden Partien überzeugt. Bild: www.imago-images.de

Xhaka und die Bundesliga: Das passt

Kann Granit Xhaka den Schwung und die Pace, die er in seiner letzten Saison in Arsenal zeigte, auch in Deutschland auf den Platz bringen? Das war eine der grossen Fragen vor dem Start der Bundesligasaison. Nach zwei Spielen mit der «Werkself» ist die Antwort ein klares «ja».

Granit Xhakas Wechsel nach Bayern Leverkusen kam nicht unerwartet, war aber insofern überraschend, als er bei seinem ehemaligen Arbeitgeber Arsenal London in der letzten Saison so gut spielte, wie noch nie. Auf einer etwas offensiveren Position erzielte er in der Saison 2022/23 in 47 Spielen neun Tore und lieferte sieben Assists – seine letzte Saison nach sieben Jahren bei den «Gunners» war gleichzeitig seine beste.

In Deutschland angekommen, reichten Xhaka zwei Spiele, um zu zeigen, dass auch in der Bundesliga mit ihm zu rechnen ist. Mit seinen Qualitäten als Anführer und Spielmacher und mit seiner Zweikampfstärke scheint er die Erwartungen des Trainers Xabi Alonso zu erfüllen: «Er sorgt für Kontrolle und Stabilität», meinte der Spanier, der früher selber auf Xhakas Position gespielt hatte, nach dem Spiel vom Samstag.

Beim souveränen Sieg gegen seinen ehemaligen Verein Mönchengladbach leitete Xhaka mit zwei wunderbaren Flanken die ersten beiden Leverkusen-Tore ein und war auch sonst eine der präsentesten Figuren auf dem Platz. Zwei Wochen in Folge wurde er vom «Kicker» aufgrund seiner überzeugenden Leistung ins Team der Runde gewählt. Auch Sky-Experte Lothar Matthäus fand nach Xhakas Auftritt gegen seinen ehemaligen Verein lobende Worte für den 31-Jährigen: «Xhaka wäre vielleicht genau das gewesen, was Bayern-Trainer Tuchel sucht», meinte der ehemalige deutsche Internationale.

Das Derby gegen Mönchengladbach war für Xhaka gewissermassen ein Heimspiel. Nachdem er den FC Basel 2012 in Richtung Bundesliga verlassen hatte, war die Stadt in Nordrhein-Westfalen vier Jahre lang sein Zuhause, auch seine Frau hat er hier kennengelernt. Wie sehr er seine alte Heimat respektiert, zeigte eine Szene im Spiel am vergangenen Wochenende: Als Xhaka per Volley trifft – das Tor wurde später wegen Offside aberkannt – verzichtet er auf Jubelgesten.

Nach dem Spiel meinte der Schweizer zu seiner Rückkehr in den Borussia Park: «Wir wissen, dass Gladbach in meinem Herzen ist. Jeder weiss, dass es für mich speziell ist. Es hat sich sehr gut angefühlt, hier wieder zu spielen». Die Liebe ist gegenseitig: Die Gladbach-Fans applaudieren ihrem ehemaligen Spielmacher beim Stadioneinlauf, während sich die Leverkusen-Fans freuen, Xhaka nun in ihren Reihen zu haben. So meinte ein Fan zum «Blick»: «Er ist der Chef im Mittelfeld. Wenn er etwas sagt, dann machen es die anderen, er ist Xhaka.»

Xhaka scheint sein Ruf als Hitzkopf auch in der Bundesliga vorauszueilen – der deutsche Toni Kroos geht sogar davon aus, dass der Captain der Schweizer Nationalmannschaft in der diesjährigen Bundesligasaison am meisten rote Karten sammeln wird. Angesprochen auf die Prognose von Kroos meinte Xhaka gegenüber ZDF: «Es ist erst der zweite Spieltag, ich will jetzt nicht sagen, dass ich noch eine Rote Karte holen muss, aber ich werde meine Spielweise nicht ändern. Diesen Charakter, diesen Spielstil hat mich auch dahin gebracht, wo ich heute stehe».

Xhakas Vorarbeit zum 1:0 für Leverkusen. Video: streamja

Auch in London zeigte sich Xhaka nicht immer von der friedfertigsten Seite. Als er 2019 bei seiner Auswechslung von den eigenen Fans ausgebuht wurde, reagierte mit Beschimpfungen und zog sein Trikot aus – eine klare Geste an die Fans, dass er sich in London nicht mehr wohlfühlt. Arteta, der 2019 die Geschicke an der Seitenlinie in Arsenal übernahm, konnte ihn aber davon überzeugen, dem Klub noch einmal eine Chance zu geben. Und wenn man auf seine letzte Saison zurückblickt, hat sich dies gelohnt.

Xhaka ist einer, der das Vertrauen der Leute um ihn herum spüren muss, jemand, der Verantwortung übernehmen will. Bei Leverkusen unter Xabi Alonso scheint er die Rolle spielen zu dürfen, die ihm am besten behagt. Leverkusen wird in dieser Saison gar als Vize- bzw. Meisterkandidat gehandelt. Von solch grossen Tönen will Xhaka aber nichts wissen: «Mit 19 hätte ich wohl etwas anders geantwortet als nun mit 30. Aber bei uns redet niemand darüber. Wir wissen, dass wir noch Sachen verbessern müssen».