Nebel
DE | FR
burger
Sport
Ski

So sah die Welt beim letzten Sieg von Lindsey Vonn aus

KEYPIX - Winner Lindsey Vonn of the United States, middle, second place Magdalena Egger of Austria, left, and third place Mirjam Puchner of Austria, right, celebrate their podium at the winner ceremon ...
Erstmals seit fast acht Jahren konnte Lindsey Vonn ein Rennen gewinnen.Bild: keystone

Odermatt ohne Sieg und Federer die Nummer 1: So sah die Welt bei Vonns letztem Sieg aus

Lindsey Vonn gewinnt die Abfahrt in St. Moritz in dominanter Art und Weise. Es ist ihr erster Sieg seit dem 15. März 2018. Wir blicken zurück, wie die Welt damals aussah.
12.12.2025, 17:2112.12.2025, 17:21
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Mehr als sieben Jahre sind seit dem letzten Weltcupsieg von Lindsey Vonn vergangen. Die US-Amerikanerin gewann damals die Abfahrt in Are und verpasste nur um drei Punkte die kleine Abfahrts-Kristallkugel. Sieben Jahre – das klingt nicht nach viel. Doch seither hat sich auf der Welt einiges geändert.

United States&#039; Lindsey Vonn, center, winner of a women&#039;s downhill, poses on the podium with second placed Italy&#039;s Sofia Goggia , left, and third placed United States&#039; Alice McKenni ...
Lindsey Vonn siegt am 14. März 2018 vor Sofia Goggia und Alice McKennis. Bild: AP

Marco Odermatt noch ohne Sieg

Als Lindsey Vonn zum 82. Mal in einem Weltcuprennen zuoberst stand, war der heutige Ski-Dominator Marco Odermatt noch ohne Weltcupsieg. Erst fast zwei Jahre, später am 6. Dezember 2019, kürte sich «Odi» erstmals zum Weltcupsieger, als er den Super-G in Beaver Creek für sich entschied. Bereits dieses Wochenende könnte der Nidwaldner seinen 50. Weltcupsieg einfahren.

HANDOUT - Marco Odermatt, Schweiz, gewinnt den Riesenslalom der FIS Junior World Ski Championships in Davos 2018, am Dienstag, 6. Februar 2018. (JWSC Davos 2018/Manuel Lopez) *** NO SALES, DARF NUR MI ...
Marco Odermatt war 2018 noch ohne Weltcupsieg.Bild: JWSC Davos 2018

So sah der Bundesrat aus

Ein Blick auf das Bundesratsfoto 2018 zeigt, dass heute nur noch zwei Bundesräte im Amt sind. Guy Parmelin und Ignazio Cassis sind die einzigen, welche einen Weltcupsieg von Vonn im Jahr 2018 und 2025 als Bundesräte miterlebten. Bundespräsidentin war damals Simonetta Sommaruga. Ebenfalls zur Regierung gehörten damals Ueli Maurer, Doris Leuthard, Johann Schneider-Ammann und Alain Berset.

Bundesratsfoto 2018 Der Gesamtbundesrat 2018 (von links nach rechts): Bundesrat Guy Parmelin, Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Bundesrat Ueli Maurer (Vizepräsident), Bundespräsident Alain Berset, Bund ...
Das Bundesratsfoto aus dem Jahr 2018.

Corona war nur ein alkoholisches Getränk

Auf letztgenannten Berset richtete sich der Fokus zwei Jahre später, als die Corona-Pandemie die Welt in ihren Bann zog. Als Gesundheitsminister informierte Berset fast täglich über die neuesten Entwicklungen und stand durchgehend im Rampenlicht. Beim letzten Weltcupsieg von Lindsey Vonn war Corona bloss als mexikanisches Bier bekannt und niemand konnte ahnen, womit das Wort fast genau zwei Jahre später in Verbindung gebracht werden wird.

epa08252549 (FILE) - Bottles of Corona beer pictured in London, Britain, 28 September 2016 (reissued 27 February 2020). Reports on 27 February 2020 state the sales of Corona beer have fallen drastical ...
2018 war Corona einfach ein Getränk.Bild: EPA

YB wartete seit 32 Jahren auf einen Meistertitel

Zwar führten die Berner Young Boys bereits im März die Super League mit 16 Zählern klar an, sie mussten sich aber noch einen Monat gedulden, bis der erste Meistertitel seit 1986 Tatsache war. Seither ist YB der grosse Dominator im Schweizer Fussball. Ausser 2022 und 2025 ging der Meisterpokal jedes Jahr in die Bundeshauptstadt. Trainer war 2018 noch Adi Hütter und Toptorschütze der Young Boys wurde Guillaume Hoarau.

ARCHIV - ZUM KEYSTONE-SDA-TEXT UEBER DIE MEISTERFEIER 2018 VON YB STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - YB Fans jubeln nach den Sieg in der Fußballfeld nach dem Super League Spiel ...
Riesiger Jubel bei den BSC Young Boys nach dem Gewinn der Meisterschaft.Bild: KEYSTONE

Federer war der beste Tennisspieler der Welt

Die Weltnummer 1 im Tennis hiess Roger Federer. Erst zwei Monate zuvor gewann der Baselbieter an den Australian Open zum letzten Mal in seiner Karriere ein Grand-Slam-Turnier. Im Final setzte sich Federer in fünf Sätzen gegen den Kroaten Marin Cillic durch. Am 19. Februar war Federer nach fünfeinhalb Jahren zurück auf dem Tennis-Thron und wurde zur ältesten Nummer 1 der Welt. Es vergingen noch über vier Jahre, bis die aktuelle Nummer 1 Carlos Alcaraz erstmals ein Grand Slam gewinnen konnte.

ARCHIV - RUECKTRITT ROGER FEDERER - MEILENSTEINE ROGER FEDERER - 2018 - ROTTERDAM: AELTESTE NR. 1 - ZU DEN MEILENSTEINEN VON DER KARRIERE UND IM LEBEN VON ROGER FEDERER STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BIL ...
Roger Federer wurde in Rotterdam zur ältesten Nummer 1 der Tennis-Geschichte.Bild: keystone

Schalke 2. in der 1. Liga, nicht 1. in der 2. Liga

Während sich Schalke 04 aktuell in der dritten Saison hintereinander in der 2. Bundesliga befindet, war es beim damaligen Erfolg von Vonn auf dem starken zweiten Platz klassiert. Bis zum Ende der Spielzeit konnten die Knappen das Niveau halten und sicherten sich schlussendlich den Vizemeistertitel. Meister wurde natürlich Bayern München. Zwei Jahre später stieg Schalke mit gerade einmal 16 Punkten ab.

epa06537264 Schalke&#039;s Breel Embolo (R) celebrates a goal that was disallowed during the German Bundesliga soccer match between FC Schalke 04 and TSG Hoffenheim in Gelsenkirchen, Germany, 17 Febru ...
Auch Breel Embolo stand damals noch bei Schalke unter Vertrag.Bild: EPA/EPA

Seger wird in seiner letzten Saison nochmals Meister

In der letzten Saison seiner Profikarriere wurde Mathias Seger mit den ZSC Lions, etwas mehr als einen Monat nach dem 43. Abfahrtssieg der US-Amerikanerin, Schweizer Meister. Im Finale setzten sich die Zürcher in sieben Partien gegen Lugano durch. Als Interimstrainer stand Hans Kossmann an der Bande.

Zurich&#039;s player Mathias Seger celebrates winning the Swiss championship title, after the seventh match of the playoff final of the National League of the ice hockey Swiss Championship between the ...
Mathias Seger jubelt in der Garderobe nach dem Titelgewinn.Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Mehr zu Lindsey Vonn:

Erster Weltcupsieg seit 2018: 41-jährige Vonn fährt in St. Moritz der Konkurrenz davon
Vonn triumphiert überlegen: «Habe nicht das Gefühl, dass ich heute etwas riskieren musste»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten 100 Skifahrerinnen aller Zeiten
1 / 20
Die besten 100 Skifahrerinnen aller Zeiten

Plätze 100 bis 91: 100. Kathy Kreiner (Kanada), 99. Karen Putzer (Italien), 98. Christine Goitschel (Frankreich), 97. Michaela Kirchgasser (Österreich), 96. Florence Steurer (Frankreich), 95. Madeleine Berthod (Schweiz), 94. Nicole Schmidhofer (Österreich), Wiltrud Drexel (Österreich), 92, Maria Epple (Deutschland), 91. Dominique Gisin (Schweiz, Bild),

 ... Mehr lesen
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Lindsey Vonn gewinnt mit 41 Jahren den Weltcup – so reagieren die Kommentatoren international
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Erster Weltcupsieg seit 2018: 41-jährige Vonn fährt in St. Moritz der Konkurrenz davon
Lindsey Vonn lanciert die Speedsaison der Frauen mit einem Paukenschlag. Die 41-jährige Amerikanerin gewinnt die erste von zwei Abfahrten in St. Moritz mit grossem Vorsprung und avanciert zur ältesten Weltcupsiegerin.
Ein Jahr nach dem Comeback nach fast sieben Jahren und mehr als 25 Jahre nach ihrem Debüt im Weltcup distanzierte die körperlich wieder hergestellte Vonn die Österreicherinnen Magdalena Egger und Mirjam Puchner mit einer nahezu perfekten Fahrt um 0,98 respektive 1,16 Sekunden. Die 24-jährige Egger preschte mit Startnummer 27 nach vorne und verwies Sofia Goggia auf den 4. Platz.
Zur Story