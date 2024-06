Manuel Akanji:

«Unglaublich. Schon an der letzten EM war die Unterstützung der Fans grossartig und wir versuchen, ihnen das zurückzugeben.



Klar hatten sie in der 2. Halbzeit mehr Ballbesitz, aber das ist auch klar, wenn wir 2:0 führen. Wir haben sehr gut verteidigt, waren kompakt. Abgesehen von einigen Missverständnissen haben wir wenig zugelassen. Hätten es in einigen Momenten noch besser machen können, um uns mehr Entlastung zu geben und sie weniger zum Tor kommen lassen.



Im Training muss man das Selbstvertrauen holen. Wir sind eine gut eingespielte Mannschaft. Alle, die auf dem Platz stehen, geben 100 Prozent und so müssen wir weitermachen.»