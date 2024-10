Davos und Zürich metzgen ihre Gegner regelrecht nieder – die Hockey-Resultate

Doch Andrea Glauser rettete Lausanne mit dem 5:5 (54.) in die Verlängerung. Die Entscheidung fiel schliesslich im Penaltyschiessen, wo sich Ajoie den Zusatzpunkt sicherte und so im 15. Saisonspiel zum zweiten Sieg kam.

Einen unerwartet spannenden Schlagabtausch lieferte sich Lausanne im Heimspiel mit Schlusslicht Ajoie. Im zweiten Spiel nach der Freistellung von Christian Wohlwend schafften die Jurassier vier Mal den Ausgleich, ehe sie in der 49. Minute nach dem zweiten Treffer von Julius Nättinen erstmals in Führung gingen.

Damit könnte der tschechische Weltmeister am Samstag im Auswärtsspiel in Langnau den vom Kanadier Bill McDougall seit der Meistersaison 1997/98 gehaltene Klubrekord einstellen.

Der EV Zug findet langsam den Rhythmus und macht mit einem souveränen 5:1-Heimsieg gegen Servette in der Tabelle einen Sprung vom 8. auf den 4. Platz. Der neu verpflichtete Topskorer Daniel Vozenilek reihte sich mit dem Treffer zum 2:0 im achten Spiel in Folge unter die Torschützen.

Einen gar noch höheren Kantersieg als dem ZSC gelang am Freitag dem HC Davos beim 8:1 zuhause gegen Lugano. Der Slowake Matej Stransky mit einem Hattrick und der Finne Julius Honka mit einem Doppelpack bestätigten, dass kein anderes Team in dieser Saison mehr auf die Tore ihrer Import-Spieler angewiesen ist als der HCD.

Die ZSC Lions dominierten Ambri-Piotta von A bis Z und feierten mit 7:1 den höchsten Sieg in der Leventina seit Einführung der Playoffs. Am Ursprung des zwölften Sieges des Meisters und Leaders im 14. Saisonspiel stand eine Premiere. Drei Tage nach seinem Debüt in der National League gelang dem 19-jährigen Zürcher Stürmer Daniel Olsson sein erstes Tor bei den Profis.

Aleksi Heponiemi glich in der 42. Minute aus, Toni Rajala traf 1:40 Minuten vor Schluss zum 2:1 und in der Schlussminute zum Endstand ins leere Tor. Für die Lakers war es die sechste Auswärtsniederlage hintereinander.

Michelle Gisin: «Von der Öffentlichkeit wurde sehr vernichtend geurteilt»

Michelle Gisin startet am Samstag in Sölden bereits in ihre 13. Saison im Ski-Weltcup. Die Engelbergerin spricht über ihre Ziele, die kritischen Stimmen nach dem Markenwechsel und die zwei grossen Gefahren in ihrem Sport: Verletzungen und Klimawandel.

Wir treffen Michelle Gisin in Gockhausen bei Dübendorf, direkt am Zürcher Stadtrand, zum Interview. In der familiären Atmosphäre hat sie neben ihren drei Olympia-Medaillen (Gold 2018 und 2022 in der Kombination und Bronze 2022 im Super-G) auch ein Buch dabei.