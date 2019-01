Sport

Eishockey

Del Curto und Seger können nur vor dem Spiel lachen



National League Ambri – Davos 4:2 (2:0,1:1,1:1) Biel – Lugano 3:5 (0:2,1:1,2:2) Fribourg – ZSC Lions 7:2 (2:1,3:1,2:0) SCL Tigers – Rapperswil-Jona 5:3 (1:1,3:1,1:1) Lausanne – Bern 2:5 (1:2,0:2,1:1) Zug – Servette 5:2 (1:1,4:0,0:1)

Bild: KEYSTONE

Del Curto und Seger können nur vor dem Spiel lachen – Lugano siegt in Biel

Erstmals stand Mathias Seger als Assistent der ZSC Lions an der Bande. Der Verteidiger-Trainer in Fribourg musste feststellen, dass auf ihn Arbeit wartet. Den Dritten aus Langnau trennen nur acht Punkte vom Zehnten Lugano.

Ambri-Piotta – Davos 4:2

Ambri-Piotta meldet sich nach dem 2:4-Ausrutscher in Rapperswil-Jona mit einem 4:2-Sieg über den Vorletzten Davos zurück und festigt damit wieder seine Position in den Playoff-Rängen. Liga-Topskorer Dominik Kubalik steuerte im Startdrittel seine Skorerpunkte Nummer 41 und 42 in der laufenden Meisterschaft zum Sieg bei. Der tschechische Stürmer bereitete das 1:0 von Dominic Zwerger vor und erzielte das 2:0 mit seinem 19. Saisontor selbst.

Im immerhin schon 100. Pflichtspiel von Luca Cereda als Ambri-Trainer erzielte dann Fabio Hofer, der österreichische Nationalstürmer mit Schweizer Lizenz, zu Beginn des Mitteldrittels mit dem 3:0 in Überzahl das Siegtor. Jiri Novotny stellte dann Ambris Sieg in der Schlussminute mit einem Empty Netter zum 4:2 sicher.

Die heimstarken Leventiner realisierten damit an diesem bitterkalten Abend in der altehrwürdigen Valascia den siebten Erfolg aus den letzten acht Spielen vor eigenem Publikum. Für Davos, das im Schlussdrittel zwei Überzahlgelegenheiten zum möglichen 3:3-Ausgleich ausliessen, erzielte der finnische Stürmer Perttu Lindgren beide Tore. Das 1:3 aus Davoser Sicht bereitete dabei Ambris Eigengewächs Inti Pestoni vor. (sda)

Bild: TI-PRESS

Biel – Lugano 3:5

Das krisengeschüttelte Lugano kommt immer besser in Fahrt. Beim 5:3 in Biel feierten die Tessiner den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen. Den Grundstein zum erst fünften Sieg im 19. Auswärtsspiel der Saison legte das Team von Greg Ireland dank einem Blitzstart im Startdrittel. Nach nur 42 Sekunden entwischte Julian Walker der Bieler Hintermannschaft und versenkte souverän zur 1:0-Führung. Keine fünf Minuten später legte Lugano mit dem 2:0 durch den kanadischen Verteidiger Taylor Chorney nach.

Biel erwachte erst, als Michael Hügli nach 37 Minuten im Powerplay auf 1:3 verkürzte. Das Heimteam kam durch Marc-Antoine Pouliot zu Beginn des Schlussdrittel zwar nochmals auf 2:3 heran, der Ausgleich blieb dem Team von Antti Törmänen aber trotz einem klaren Chancenplus verwehrt. Topskorer Gregory Hofmann mit dem 4:2 und Giovanni Morini zum 5:3-Endstand ins leere Tor sicherten Lugano schliesslich drei wichtige Punkte in der Fremde. Der Rückstand auf einen Playoff-Platz verringerten die Bianconeri damit auf zwei Punkte. (sda)

Bild: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron – ZSC Lions 7:2

📺Arno: "Hey Segi mir sind im Fernseh" 😉Arno und Seger scheinen Spass zu haben bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt. @zsclions #NationalLeague #MyHockey ZSC pic.twitter.com/gY5uxXxSO7 — MySportsCH (@MySports_CH) 22. Januar 2019

* Matchbericht in Kürze *

SCL Tigers – Rapperswil-Jona Lakers 5:3

* Matchbericht in Kürze *

Bild: KEYSTONE

Lausanne – Bern 2:5

Lausanne kommt dem Playoff-Strich unfreiwillig immer näher. Gegen Bern verloren die ambitionierten Waadtländer 2:5. Es war die vierte Lausanner Niederlage in den letzten fünf Partien.

Nach zwei Dritteln verzeichneten die beiden Mannschaften je 20 Torschüsse, Bern aber führte vorentscheidend 4:1. Dieser Fakt widerspiegelte die Probleme von Lausanne treffend: Vorne fehlte die Effizienz, hinten agierten die Romands zu fehlerhaft. Gegen den stilsicheren SCB war die Niederlage deshalb programmiert, obwohl Lausanne durch Joël Genazzi bereits in der 3. Minute in Führung gegangen war.

Bild: KEYSTONE

Lausanne muss sich langsam Sorgen machen. Die Waadtländer haben zwei Partien mehr ausgetragen als die Konkurrenz und liegen nach Verlustpunkten gar unter dem Strich. Den eigenen hohen Ansprüchen genügen die Auftritte im Moment jedenfalls nicht.

Beim SCB, der im neuen Jahr erst eine Niederlage auf dem Konto hat, überzeugten vor allem Mark Arcobello und Gregory Sciaroni. Arcobello drehte im ersten Drittel nach dem frühen Rückstand mit zwei Treffern die Partie, Sciaroni sorgte im Mitteldrittel mit zwei Skorerpunkten für die Entscheidung. Zuerst legte er mit einem schönen Querpass auf zum 3:1 von Gaëtan Haas, vier Minuten danach erzielte er den vierten Berner Treffer selbst. Getrübt wurde der Berner Erfolg einzig durch den Ausfall von Thomas Rüfenacht (33.). (sda)

Zug – Servette 5:2

Der EV Zug liess auch gegen Genève-Servette nichts anbrennen. Der Leader aus der Zentralschweiz feierte beim 5:2 gegen die ersatzgeschwächten Genfer den sechsten Sieg in Folge. Die Entscheidung fiel im Mitteldrittel, in dem die Zuger vier Tore schossen. Drei dieser vier Treffer erzielte der EVZ nach Spielmitte innerhalb von 106 Sekunden. Die grosse Figur im zweiten Abschnitt war Garrett Roe. Der Amerikaner glänzte zuerst mit einem wunderschönen Querpass auf Santeri Alatalo, der 53 Sekunden nach der ersten Pause zum 2:1 einschiessen konnte. Danach erzielte Roe zwei weitere Treffer nach tollen Einzelleistungen.

Zug, das aber der 44. Minute auf Dennis Everberg verzichten musste, war schon zuvor die bessere Mannschaft, nach dem dritten Gegentreffer aber fiel Servette komplett auseinander. Für einmal besassen die Genfer, die von den letzten neun Spielen nur zwei verloren hatten, keine Siegchance.

Bild: KEYSTONE

Das war insofern nicht erstaunlich, weil Trainer Chris McSorley auf zwölf Spieler verzichten musste. Neu auf der Verletztenliste stehen Cody Almond und Torhüter Robert Mayer, der eine leichte Gehirnerschütterung erlitten hat. Zudem fehlte Henrik Tömmernes krankheitsbedingt. (sda)

Die Tabelle

Die Telegramme

Lausanne - Bern 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

6556 Zuschauer. - SR Hebeisen/Oggier, Kaderli/Wolf.

Tore: 3. Genazzi (Jeffrey) 1:0. 9. Arcobello (Blum, Moser) 1:1. 15. Arcobello (Rüfenacht) 1:2. 34. Haas (Sciaroni) 1:3. 38. Sciaroni (Kamerzin, Kämpf) 1:4. 51. Moser (Ebbett, Arcobello/Ausschluss Nodari) 1:5. 59. Lindbohm (Froidevaux/Ausschluss Kamerzin) 2:5.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Lausanne, 3mal 2 plus 5 Minuten (Kamerzin) plus 10 Minuten (Arcobello) plus Spieldauer (Kamerzin) gegen Bern.

Lausanne: Zurkirchen; Lindbohm, Frick; Trutmann, Grossmann; Nodari, Genazzi; Borlat; Moy, Emmerton, Kenins; Vermin, Jeffrey, Bertschy; Leone, Froidevaux, Herren; Antonietti, In-Albon, Zangger; Traber.

Bern: Genoni; Burren, Almquist; Krueger, Blum; Andersson, Gerber; Kamerzin; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Boychuk, Ebbett, Kämpf; Sciaroni, Haas, Bieber; Grassi, Heim, Berger.

Bemerkungen: Lausanne ohne Mitchell, Boltshauser und Junland, Bern ohne Untersander (alle verletzt), Scherwey (gesperrt) und Mursak (abwesend). Rüfenacht verletzt ausgeschieden (33.). Timeout Lausanne (15./Coaches Challenge). Pfostenschuss Moser (20.). (sda)

Biel - Lugano 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

5668 Zuschauer. - SR Wiegand/Tscherrig, Gnemmi/Schlegel.

Tore: 1. (0:42) Walker 0:1. 7. Chorney (Klasen) 0:2. 30. Loeffel (Klasen/Ausschluss Forster) 0:3. 37. Hügli (Brunner/Ausschluss Jörg) 1:3. 43. Pouliot (Rajala) 2:3. 59. Hofmann 2:4. 60. (59:43) Rajala (Pedretti) 3:4. 60. (59:53) Morini (Lajunen) 3:5 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Biel, 5mal 2 plus 10 Minuten (Chorney) gegen Lugano.

Biel: Hiller; Fey, Salmela; Kreis, Forster; Moser, Maurer; Sataric, Egli; Riat, Pouliot, Rajala; Brunner, Diem, Hügli; Pedretti, Tschantré, Künzle; Schmutz, Neuenschwander, Lüthi.

Lugano: Merzlikins; Loeffel, Chorney; Ulmer, Ronchetti; Chiesa, Riva; Jecker; Walker, Lapierre, Klasen; Bürgler, Lajunen, Hofmann; Bertaggia, Morini, Jörg; Fazzini, Romanenghi, Vedova.

Bemerkungen: Biel ohne Earl, Fuchs und Paupe, Lugano ohne Cunti, Haapala, Sartori, Reuille und Wellinger (alle verletzt), Vauclair (krank). - Pfostenschuss Bürgler (28.). - Timeout Biel (59:18), danach bis 59:53 ohne Torhüter. (sda)

Fribourg-Gottéron - ZSC Lions 7:2 (2:1, 3:1, 2:0)

5527 Zuschauer. - SR Massy/Kaukokari, Kovacs/Rebetez.

Tore: 3. Micflikier (Bertrand, Miller/Ausschluss Blindenbacher) 1:0. 10. Rossi 2:0. 13. Noreau (Klein/Ausschluss Chavaillaz) 2:1. 21. (20:30) Bertrand (Miller/Ausschluss Phil Baltisberger) 3:1. 25. Vauclair (Sandro Forrer) 4:1. 32. Sprunger (Miller, Marco Forrer) 5:1. 40. (39:41) Suter (Klein) 5:2. 49. Micflikier (Schmutz) 6:2. 57. Miller (Marchon) 7:2.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 4mal 2 plus 5 Minuten (Herzog) plus Spieldauer (Herzog) gegen die ZSC Lions. - PostFinance-Topskorer: Sprunger; Bodenmann.

Fribourg-Gottéron: Berra; Abplanalp, Stalder; Holös, Chavaillaz; Schneeberger, Furrer; Marco Forrer; Rossi, Schmutz, Micflikier; Bertrand, Walser, Mottet; Sprunger, Miller, Marchon; Vauclair, Meunier, Lhotak; Sandro Forrer.

ZSC Lions: Flüeler (32. Schlegel); Klein, Phil Baltisberger; Noreau, Geering; Marti, Blindenbacher; Sutter, Berni; Pettersson, Backman, Herzog; Bodenmann, Suter, Hollenstein; Chris Baltisberger, Prassl, Bachofner; Hinterkircher, Schäppi, Miranda.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Slater (überzähliger Ausländer), Bykow und Schilt, ZSC Lions ohne Cervenka, Nilsson, Ulmann und Wick (alle verletzt), Moore (krank). - Timout ZSC Lions (10.). (sda)

Zug - Genève-Servette 5:2 (1:1, 4:0, 0:1)

6744 Zuschauer. - SR Müller/Lemelin, Castelli/Fuchs.

Tore: 1. (0:41) Widerström 1:0. 3. Kast (Völlmin, Wingels/Ausschluss Zehnder) 1:1. 21. (20:53) Alatalo (Roe) 2:1. 32. (31:24) Roe (Ausschluss Maillard) 3:1. 33. (32:49) Senteler (Schnyder) 4:1. 34. (33:10) Roe 5:1. 50. Skille (Ausschluss Suri) 5:2.

Strafen: 8mal 2 plus 10 Minuten (Schlumpf) gegen Zug, 6mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

Zug: Aeschlimann; Diaz, Morant; Thiry, Alatalo; Zgraggen, Stadler; Schlumpf, Zryd; Widerström, Albrecht, Suri; Lammer, Roe, Everberg; Martschini, Zehnder, Simion; Leuenberger, Senteler, Schnyder.

Genève-Servette: Descloux; Jacquemet, Kast; Völlmin, Bezina; Vukovic, Dufner; Wingels, Richard, Winnik; Wick, Skille, Rod; Rubin, Berthon, Bozon; Riat, Maillard, Kyparissis; Patry.

Bemerkungen: Zug ohne Klingberg, McIntyre und Stephan, Genève-Servette ohne Almond, Antonietti, Bouma, Douay, Fransson, Martinsson, Mayer, Mercier, Romy, Simek (alle verletzt), Tömmernes (krank) und Fritsche (abwesend). NLA-Debüt von Stéphane Patry. Simion (17.) und Everberg (44.) verletzt ausgeschieden. Timeout Genève-Servette (34.). Pfostenschuss Widerström (34.). (sda)

SCL Tigers - Rapperswil-Jona Lakers 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

5251 Zuschauer. - SR Stricker/Eichmann, Progin/Cattaneo.

Tore: 3. DiDomenico 1:0. 8. Knelsen (Ausschluss Primeau!) 1:1. 23. DiDomenico 2:1. 25. Dostoinow (Elo) 3:1. 29. Pascal Berger (Kuonen) 4:1. 37. Hüsler (Sven Berger) 4:2. 44. Wellman 4:3. 59. Pesonen 5:3 (technisches Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 3mal 2 plus 10 Minuten (Primeau) gegen die Rapperswil-Jona Lakers.

SCL Tigers: Ciaccio; Glauser, Leeger; Erni, Lardi; Cadonau, Huguenin; Kindschi; Elo, Gagnon, Dostoinow; Kuonen, Pascal Berger, Pesonen; DiDomenico, Diem, Neukom; Rüegsegger, Randegger, Nils Berger; Gerber.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler (29. Bader); Hächler, Maier; Helbling, Profico; Iglesias, Schmuckli; Gurtner, Sven Berger; Clark, Schlagenhauf, Wellman; Kristo, Knelsen, Spiller; Rizzello, Mason, Casutt; Hüsler, Ness, Primeau.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Punnenovs, Stettler, Blaser, Gustafsson und Johansson (alle verletzt), Rapperswil-Jona Lakers ohne Gähler (krank), Gilroy, Mosimann, Schweri (alle verletzt) und Lindemann (überzählig). Rüegsegger verletzt ausgeschieden (35.). Pfostenschüsse Pascal Berger (40.) und Cadonau (42.). Timeout Rapperswil-Jonas Lakers (58.). Rapperswil-Jona Lakers von 54:28 bis 54:41, 57:56 bis 58:18, 58:37 bis 58:47 und ab 59:23 ohne Torhüter. (sda)

Ambri-Piotta - Davos 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

4160 Zuschauer. - SR Salonen/Dipietro, Duarte/Obwegeser.

Tore: 6. Zwerger (Kubalik) 1:0. 17. Kubalik (Müller) 2:0. 21. (20:38) Hofer/Ausschluss Corvi) 3:0. 38. Lindgren (Pestoni) 3:1. 44. Lindgren (Heinen, Kundratek/Ausschluss Kubalik; Barandun) 3:2. 60. (59:22) Novotny (D'Agostini/Ausschluss Heldner) 4:2 (ins leere Tor).

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 6mal 2 Minuten gegen Davos.

Ambri-Piotta: Conz; Plastino, Dotti; Fischer, Guerra; Fora, Jelovac; Ngoy; Trisconi, Kostner, Bianchi; D'Agostini, Novotny, Hofer; Zwerger, Müller, Kubalik; Rohrbach, Goi, Lauper; Kneubühler.

Davos: Lindbäck; Du Bois, Heinen; Buchli, Kundratek; Heldner, Barandun; Rödin, Corvi, Ambühl; Marc Wieser, Lindgren, Pestoni; Frehner, Bader, Meyer; Egli, Aeschlimann, Kessler; Baumgartner.

Bemerkungen: Ambri ohne Lerg, Incir und Pinana (alle verletzt), Davos ohne Hischier, Nygren, Sandell, Dino Wieser, Paschoud, Stoop (alle verletzt) und Payr (krank) sowie Jung (gesperrt). - Pfosten: 37. Barandun, 42. Fora. - 56. Timeout Ambri-Piotta. - Davos von 59:17 bis 59:22 ohne Torhüter. (sda)

Europäische Fussballklubs mit den teuersten Ticketpreisen

Bauarbeiter rastet aus und zerstört neues Hotel

Abonniere unseren Newsletter