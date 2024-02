Nicht mehr Trainer des FC Zürich: Bo Henriksen. Bild: keystone

Bo Henriksen ist nicht mehr Trainer des FCZ – weil die Bundesliga ruft

Bo Henriksen ist nicht mehr länger Trainer des FC Zürich. Der 49-jährige Däne, der beim Super-League-Dritten ursprünglich bis Ende Saison an der Seitenlinie hätte stehen sollen, unterschreibt bei Bundesligist Mainz 05 einen Vertrag bis 2026.

Henriksen habe die Verantwortlichen des FCZ um eine vorzeitige Vertragsauflösung gebeten, nachdem er das Angebot aus Deutschland erhalten hatte, wie der Klub mitteilt: «Wir haben seinem Wunsch entsprochen, er wird deshalb per sofort zum Erstligisten 1. FSV Mainz 05 wechseln.» Dort soll Henriksen ähnliches schaffen, wie beim FC Zürich, den er im Oktober 2022 auf dem letzten Tabellenplatz übernommen und vor dem Abstieg bewahrt hat. Die Mainzer stehen nach 21 Runden auf Platz 17 vier Punkte hinter dem Relegationsplatz und neun Punkte hinter einem Nicht-Abstiegs-Platz.

In knapp anderthalb Jahren beim FC Zürich leistete Henriksen gute Arbeit und führte den Klub in seiner zweiten Saison zwischenzeitlich gar an die Tabellenspitze. Schon länger gab es jedoch Gerüchte, dass er seinen bis im Sommer laufenden Vertrag nicht verlängern wolle. Der FCZ bestätigte dann in der letzten Woche, dass die Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier ohne Erfolg geblieben seien, Henriksen aber noch bis Ende Saison Trainer bleiben werde. Nun kommt es dennoch zu einer vorzeitigen Trennung.

«Natürlich bedauern wir diese Entwicklung, verstehen aber, dass Bo Henriksen die Chance, in der Bundesliga tätig zu werden, ergreifen möchte», teilen die Zürcher mit. Die Nachfolge übernehmen vorerst Murat Ural und Umberto Romano als Co-Trainer, bevor für die nächste Saison ein neuer Trainer gefunden werden soll. (nih)