Sie können nun in die Ferien: Die SCL Tigers entscheiden die Serie im 6. Spiel – Ajoie spielt gegen den Abstieg.

Entscheidung in der 94. Minute: Langnau gewinnt – Ajoie spielt gegen den Abstieg

Die SCL Tigers spielen auch in der nächsten Saison in der National League. Sie holen im Abstiegs-Playoff gegen Ajoie dank einem 5:4-Auswärtserfolg nach zweiter Verlängerung in der sechsten Partie den vierten Sieg.

Es war eine verrückte Begegnung. 1:0, 1:2, 4:2, 4:4 lautete die Torfolge in der regulären Spielzeit. Die Entscheidung fiel dann erst in der 94. Minute durch Harri Pesonen. Der Finne erwischte den starken Goalie Tim Wolf (54 Paraden) zwischen den Schonern.

Die Treffer vom 1:2 (15.) zum 4:2 (31.) gelangen Ajoie innert 2:16 Minuten. Das 2:2 und 3:2 schossen Jonathan Hazen respektive Guillaume Asselin in der 29. Minute innert 13 Sekunden. Den vierten Treffer der Gastgeber erzielte Frédérik Gauthier in Überzahl.

In der 44. Minute benötigten Cody Eakin und Verteidiger Sami Lepistö gar nur acht Sekunden für den Ausgleich zum 4:4. Letzterer hatte die Langnauer bereits am Donnerstag mit dem 2:2 (58.) in die Verlängerung gerettet. Eakin traf wie schon Aleksi Saarela zum 2:1 (15.) im Powerplay. In den vorangegangenen drei Begegnungen waren die Emmentaler in Überzahl erfolglos geblieben.

Derweil zeichnete Hazen nach nur 15 Sekunden schon für das 1:0 verantwortlich. Damit hat der 32-jährige Kanadier in den letzten vier Spielen viermal getroffen, nachdem er zuvor 14 Partien hintereinander torlos geblieben war. Hazen zeigte auch sonst eine auffällige Leistung. Dank einem Assist zum 4:2 verzeichnete er wie der Langnauer Topskorer Vili Saarijärvi drei Skorerpunkte in diesem Duell.

Das Heimteam legte los wie die Feuerwehr, vergab jedoch nach dem 1:0 weitere gute Chancen. In der 6. Minute scheiterte Mathieu Vouillamoz an der Latte. Dann fanden die Tigers besser ins Spiel und glichen dank Axel Holmström (10.) aus. Im Mitteldrittel lagen die Vorteile bis zum 2:2 auf Seiten der Emmentaler. Alles in allem ging das Unentschieden nach 60 Minuten in Ordnung.

Während die Langnauer Spieler nun in die Ferien gehen können, muss Ajoie in der Ligaqualifikation gegen La Chaux-de-Fonds antreten. Die Neuenburger treten nach dem 4:0 gegen Olten im Final der Swiss League mit viel Selbstvertrauen an. Die erste Partie findet am Donnerstag in Pruntrut statt.

Ajoie - SCL Tigers 4:5 (1:2, 3:0, 0:2, 0:1) n.2.V.

5178 Zuschauer. SR Stolc (SVK)/Hürlimann, Fuchs/Gurtner.

Tore: 1. (0:15) Hazen 1:0. 10. Holmström (Grossniklaus, Saarijärvi) 1:1. 15. Saarela (Saarijärvi, Eakin/Powerplaytor) 1:2. 29. (28:19) Hazen (Birbaum) 2:2. 29. (28:32) Asselin (Brennan, Gauthier) 3:2. 31. Gauthier (Devos, Hazen/Powerplaytor) 4:2. 44. (43:35) Eakin (Saarijärvi/Powerplaytor) 4:3. 44. (43:43) Lepistö 4:4. 94. Pesonen (Saarela) 4:5.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Ajoie, 6mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Bozon; Saarijärvi.

Ajoie: Wolf; Brennan, Pouilly; Fey, Pilet; Birbaum, Hauert; Rouiller; Hazen, Devos, Reto Schmutz; Asselin, Gauthier, Bakos; Sciaroni, Romanenghi, Bozon; Arnold, Frossard, Vouillamoz; Derungs.

SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus; Zryd, Guggenheim; Cadonau; Pesonen, Eakin, Saarela; Rohrbach, Holmström, Lapinskis; Berger, Diem, Salzgeber; Rossi, Flavio Schmutz, Douay; Neuenschwander.

Bemerkungen: Ajoie ohne Thiry (verletzt) und Gauthier-Leduc (überzähliger Ausländer), SCL Tigers ohne Michaelis (verletzt), Egle und Rautio (beide überzählige Ausländer).

