Tampa holt ersten Auswärtssieg im Stanley-Cup-Final und erzwingt Spiel 6 gegen Colorado

Das sechste Spiel findet in der Nacht auf Montag in Tampa statt. (abu/sda)

Die Lightning hielten sich mit dem Auswärtserfolg die Chance auf den dritten Titelgewinn in Folge offen. Die Statistik spricht allerdings gegen die Mannschaft aus Florida. In 36 Fällen gelang es bisher einzig Toronto, einen Final nach 1:3 Siegen zu gewinnen. Die Maple Leafs vermochten vor 80 Jahren gegen die Detroit Red Wings sogar einen 0:3-Rückstand noch zu drehen.

Einer der Torschützen der Avalanche war Cale Makar. Der Kanadier, drei Tage zuvor vor Roman Josi zum besten NHL-Verteidiger der Saison ausgezeichnet, glich zu Beginn des dritten Drittels zum 2:2 aus. Makar, der zudem einer der Vorbereiter des 1:1 durch den Russen Waleri Nitschuschkin im zweiten Abschnitt war, sammelte in den laufenden Playoffs mit acht Toren und 21 Assists bereits 29 Skorerpunkte.

Zweimal vermochten die Avalanche auf einen Rückstand zu reagieren, auf den dritten Treffer der Lightning, den Ondrej Palat sechseinhalb Minuten vor Schluss erzielte, hatten die Einheimischen keine Antwort mehr. Für den Tschechen war es das elfte Tor in diesen Playoffs.

Die Entscheidung im Stanley-Cup-Final ist vertagt. Die Tampa Bay Lightning gewinnen gegen die Colorado Avalanche in Denver das fünfte Spiel 3:2 und verkürzen in der Serie auf 2:3.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

25 Promi-Doppelgänger, die an NHL-Spielen gesichtet wurden

Russische Soldaten: «Vergewaltigen euch so lange, bis ihr keine Kinder mehr zeugen wollt»

Das kleine Litauen legt sich mit zwei Grossmächten an

Der abtretende SCB-CEO Marc Lüthi: «Mir hat es nie an Selbstvertrauen gefehlt»

Analverkehr und Transsexualität: SVP-Nationalrätin will «schändliche Broschüre» verbieten

Experte: Tausende Delfine wegen Krieg verendet ++ Ukraines First Lady: «Russland wie IS»

«Chefjammeri» Lampart packt in der Inflations-«Arena» den Zeigefinger aus

Oberstes US-Gericht kippt Abtreibungsrecht – so reagieren Biden, Obama und Trump

Russischer Ex-Fahrer Masepin verklagt Team Haas: «Habe mein Geld nicht gesehen»

Kurz vor Saisonbeginn trennte sich Team Haas von Nikita Masepin. Doch die plötzliche Trennung hat ein Nachspiel: Es geht vor Gericht.

Mick Schumachers früherer Teamkollege Nikita Masepin streitet mit dem Formel-1-Team Haas nach seinem Rauswurf weiter um Gehaltszahlungen. Der Rennstall sei zum Zeitpunkt der Trennung «für dieses Jahr mit dem Gehalt im Rückstand» gewesen, zitierten russische Medien den Rennfahrer. Der 23-Jährige will das Team nun verklagen. «Ich habe mein Geld nicht gesehen, also gehen wir vor Gericht», sagte Masepin. Der Moskauer hatte den Rennstall kurz vor dem Saisonstart wegen der Sanktionen gegen Russland nach der Invasion in die Ukraine verlassen müssen.