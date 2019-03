Sport

Eishockey

ZSC-Aufholjagd kam zu spät – Biel in Playoffs, Ambri so gut wie



National League, 48. Runde Ambri-Piotta – Davos 5:2 (3:0,0:2,2:0) Bern – ZSC Lions 5:4 (1:0,3:1,1:3) Biel – Lausanne 4:2 (1:1,2:1,1:0) Fribourg-Gottéron – Servette 2:3 (0:1,0:2,2:0) SCRJ Lakers – SCL Tigers 5:2 (2:1,2:0,1:1) Lugano – Zug 5:3 (2:1,2:1,1:1)

ZSC-Aufholjagd kam zu spät – Biel in Playoffs, Ambri so gut wie

In der 48. Runde der National League schlägt der SCB zwei Fliegen. Er stösst den Erzrivalen ZSC Lions mit einem 5:4 tiefer in den Strichkampf und sichert sich nebenbei den 1. Platz der Qualifikation. Nach Bern und Zug hat sich der EHC Biel als dritte Mannschaft für die Playoffs qualifiziert.

Die neue Tabelle

SC Bern – ZSC Lions 5:4

Für die ZSC Lions spitzt sich der Strichkampf mit der 4:5-Niederlage in Bern weiter zu. Noch können die Zürcher (8.) die Playoff-Qualifikation aus eigener Kraft schaffen. Nach der drittletzten Runde gilt das aber auch für den HC Fribourg-Gottéron (9.) und den Genève-Servette Hockey Club (10.). Servette trifft in der letzten Runde daheim auf die Lions.

Das 4:5-Schlussresultat sah aus Zürcher Sicht besser aus, als es war. Bis zur 44. Minute lag das Team von Arno Del Curto 1:5 zurück. Erst im Finish machten es die Lions auf wundersame Weise und dank Toren von Roman Cervenka, Jérôme Bachofner und Roman Wicke nochmals spannend. Nach Wicks Anschlusstreffer 169 Sekunden vor Schluss warfen die Lions zwar alles nach vorne, schafften aber den Punktgewinn nicht mehr.

Dem Schlittschuhclub Bern war vor dem nachlässigen Schlussabschnitt gut anzusehen, dass er nichts dagegen hätte, wenn die Zürcher die Playoffs verpassen würden. Vor einem Jahr scheiterten die Berner als haushoher Favorit in den Halbfinals am ZSC. Am Freitagabend traten die Berner hochmotiviert an: Jan Mursak brachte Bern in der 11. Minute in Führung. Im zweiten Abschnitt realisierten Marc Arcobello, Tristan Scherwey und Thomas Ruefenacht mit den Goals vom 1:0 zum 4:1 für die Vorentscheidung.

Mit dem Sieg sicherte sich der SC Bern erneut die Pole-Position vor den Playoffs. In den drei Saisons unter Coach Kari Jalonen gewannen die Berner die Qualifikation immer. (sda)

HC Lugano – EV Zug 5:3

Lugano besiegte den EV Zug mit 5:3 und steuert mit dem dritten Erfolg in Serie weiter auf Playoff-Kurs. Lugano war gegen Zug im Duell der beiden treffsichersten Teams zweimal in Überzahl erfolgreich. Linus Klasen erzielte mit dem 4:2 im Powerplay das Siegtor und seinen dritten Treffer im dritten Spiel in Folge.

Die letzten fünf Minuten spielte Zug fast komplett ohne Torhüter, aber die Tessiner mussten dennoch nicht mehr um den Erfolg bangen. Im ersten Drittel war der Tabellenzweite Zug noch das bessere Team gewesen, die Gastgeber kamen eher glückhaft zu einer 2:1-Führung. Doch ab dem Mitteldrittel wurde Lugano besser und verdiente sich den Ausbau des Vorsprungs auf 4:2 mit 17:7 Torschüssen.

Julien Vauclair lief zum 900. Mal in der obersten Spielklasse und auch für Lugano in der obersten Spielklasse auf. Der Verteidiger-Veteran konnte das letzte Drittel wegen Übelkeit allerdings nicht mehr mehr bestreiten. (sda)

EHC Biel – Lausanne 4:2

Biel steht nach einem 4:2-Heimsieg über Lausanne als Playoff-Teilnehmer fest. Auf Kosten der unterlegenen Waadtländer stossen die Seeländer mit ihrem vierten Erfolg in Serie auf den 3. Rang vor. Damien Brunner beseitigte mit dem 4:2 in Überzahl (49.) die letzten Zweifel am Erfolg der Gastgeber. Für den Nationalstürmer war es das 18. Tor in der laufenden Meisterschaft. Der Zürcher beendete damit eine Torflaute von 12 Spielen. Den letzten Treffer vor Freitag hatte Brunner am 19. Januar gegen Davos erzielt.

Biel imponierte mit einer defensiven disziplinierten Leistung. Goalie Jonas Hiller wurde mehrheitlich bestens abgeschirmt. Lausanne wirkte in der Offensive stumpf und kassierte zwei Tore in Unterzahl. Neben Brunner traf noch der Kanadier Marc-Antoine Pouliot (zum 1:0) für Biel im Powerplay.

Dabei hatte Biel in drei der vier vorangegangenen Direktduelle gegen Lausanne noch den Kürzeren gezogen. Lausanne, das vor kurzem noch das formstärkste Team der Liga war, kassierte die dritte Niederlage aus den letzten vier Spielen. (sda)

HC Ambri-Piotta – HC Davos 5:2

Ambri-Piotta kommt gegen das zuvor dreimal in Serie siegreiche Davos zu einem 5:2-Heimerfolg. Die Leventiner tun damit einen weiteren Schritt in Richtung Playoff-Qualifikation. Es wäre die erste Teilnahme an der Titel-Ausmarchung seit 2014 und die erst dritte seit 2006.

Ambri-Piotta korrigierte im Finish mit Toren von Matt D'Agostini Captain Elias Bianchi ein mattes Mitteldrittel, in dem die Bündner mit zwei Toren noch auf 3:2 herangekommen waren. Davor hatte Ambri den Vorletzten in den ersten 15 Spielminuten mit 11:3 Abschlüssen und 3:0 Toren überfahren. Mit einem Doppelschlag innerhalb von 17 Sekunden auf 2:0 eröffneten die Leventiner das Skore. Der Schweizer Nationalverteidiger und WM-Silbermedaillengewinner Michael Fora brachte Ambri in der 11. Minute in Führung, Liga-Topskorer Dominik Kubalik erhöhte mit einem Distanzschuss und seinem 24. Saisontor. Und Fabio Hofer, österreichischer Nationalstürmer mit Schweizer Lizenz, realisierte mit dem 3:0 (14.) in Überzahl das Siegtor.

Hofers Landsmann Dominic Zwerger konnte sich bei diesem Treffer ebenso wie Kubalik einen Assist gutschreiben lassen. Schliesslich verkürzte Ambris frühere Identifikationsfigur Inti Pestoni zu Beginn des Mitteldrittels für Davos. Ambris achter Sieg aus den letzten zehn Direktduellen geriet aber auch nach Luca Hischiers zwischenzeitlichem 2:3 für Davos nicht mehr in Gefahr. Dies, weil die Gastgeber im Finish ein weiteres Mal zulegen konnten. (sda)

SCRJ Lakers – SCL Tigers 5:2

Die SCL Tigers müssen weiter um die Playoffs bangen. Bei den Rapperswil-Jona Lakers resultiert mit 2:5 eine weitere Niederlage. Noch befinden sich die Emmentaler in einer halbwegs komfortablen Ausgangslage. Die Reserve auf die ZSC Lions (8.) und Fribourg-Gottéron (9.) beträgt zwei Runden vor Schluss weiter vier Punkte und die Langnauer spielen zum Abschluss gegen Bern (Samstag) und Lausanne (Montag) noch zweimal daheim.

Aber die Formkurve der Tigers stimmt derzeit ganz und gar nicht mehr. Gegen die Lakers, gegen die Langnau zuvor diese Saison in der Meisterschaft fünfmal gewonnen hatte, resultierte nach den Pleiten gegen Biel (3:4 n.P.), Freiburg (0:1) und Zürich (1:2 n.P.) die vierte Niederlage hintereinander. Vor dieser Negativserie hatten die Emmentaler nie mehr als zweimal hintereinander verloren.

Vorne fehlte es an Effizient, und in der Defensive spielten die SCL Tigers ungewohnt schludrig. Goalie Damiano Ciaccio sah bei drei der ersten vier Gegentore nicht gut aus. Beim 1:4, dem ersten NLA-Goal von Nico Gurtner, beförderte er den Puck mit dem Schlittschuh sogar selber hinter die Linie. Auch die Leistungsträger Harri Pesonen und Chris DiDomenico kassieren derzeit ungewohnt viele Gegentreffer, teils auch wegen defensiver Versäumnisse.

Die Lakers gewannen nach fünf Niederlagen erstmals wieder. Schon nach 24 Minuten und den Goals von Kay Schweri, Kevin Clark, Steve Mason und Gurtner war der Mist geführt. Insbesondere Kevin Clark, im Emmental einst nicht mehr erwünscht, wies den Tigers mit einem brillanten Assist (vor dem 1:0) und dem Powerplaytor zum 2:0 den Weg in die Niederlage. (sda)

Fribourg-Gottéron – Servette Genf 2:3

Der HC Fribourg-Gottéron schaffte im letzten Heimspiel der Qualifikation den Sprung über den Strich nicht. Gegen Servette resultierte eine 2:3-Niederlage. Die wegweisenden Goals gelangen Servette vor und nach der ersten Pause innerhalb von 217 Sekunden. John Fritsche, Kevin Romy in Unterzahl und Michael Völlmin brachten die Genfer 3:0 in Führung. Fritsche, der bis letzten Sommer viereinhalb Saisons lang für Freiburg stürmte, erwies sich für Servette mit einem Tor und einem Assist als wichtigster Stürmer.

Die Geschichte des Spiels wurde indessen in den letzten sieben Minuten geschrieben: Benjamin Chavaillaz gelang in Unterzahl das 1:3 für Gottéron. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Freiburger einmal mehr vor dem Heimpublikum schwer enttäuscht. Zweieinhalb Minuten später verkürzte Sebastian Schilt auf 2:3. Im finalen Sturmlauf verpassten Jacob Micflikier und Jim Slater beide mehrmals den Ausgleichstreffer nur knapp. Zweimal flog im Finish der Puck an den Pfosten des Genfer Gehäuses.

Fribourg und Genf rangieren vor den letzten zwei Runden zwar beide unter dem Strich, können aber die Playoffs aus eigener Kraft noch schaffen. Servette spielt zweimal in der Les-Vernets-Halle, Gottéron zweimal auswärts. Die Freiburger sind womöglich aber sogar froh, auswärts antreten zu können. Auf fremdem Eis gewannen sie drei der letzten vier Partien. (sda)

Die Telegramme

Lugano - Zug 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

6107 Zuschauer. - SR Eichmann/Massy, Kaderli/Altmann.

Tore: 2. Hofmann (Bürgler) 1:0. 10. Everberg (Roe)1:1. 19. Sannitz (Fazzini, Chorney/Ausschluss Roe) 2:1. 29. Walker (Reuille) 3:1. 33. Suri (Klingberg/Ausschluss Bertaggia) 3:2. 40. (39:14) Klasen (Bürgler/Ausschluss Zehnder) 4:2. 58. Morini 5:2 (ins leere Tor). 59. Everberg (Roe, Klingberg) 5:3.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Lugano, 3mal 2 Minuten gegen Zug.

Lugano: Merzlikins; Ulmer, Vauclair; Loeffel, Chorney; Wellinger, Chiesa; Jecker; Jörg, Morini, Bertaggia; Klasen, Lajunen, Lapierre; Bürgler, Sannitz, Hofmann; Fazzini, Romanenghi, Walker; Reuille.

Zug: Aeschlimann (56. Stephan/ab 58. Aeschlimann); Diaz, Morant; Alatalo, Thiry; Schlumpf, Zgraggen; Stadler; Klingberg, Roe, Everberg; Suri, Flynn, Martschini; Lammer, Albrecht, Simion; Zehnder, Senteler, Schnyder.

Bemerkungen: Lugano ohne Cunti und Riva (beide verletzt) sowie Haapala (überzähliger Ausländer), Zug ohne Zryd und Volejnicek (verletzt) und McIntyre (überzähliger Ausländer). - Pfosten: 30. Simion. - Zug von 55:13 bis 57:26 ohne Torhüter sowie ab 58:01 ohne Torhüter. - 900. Spiel von Julien Vauclair in der höchsten Spielklasse. (sda)

Bern - ZSC Lions 5:4 (1:0, 3:1, 1:3)

16'001 Zuschauer. - SR Lemelin/Urban, Gnemmi/Obwegeser.

Tore: 11. Mursak (Almquist) 1:0. 22. (21:23) Arcobello (Almquist) 2:0. 23. (22:06) Herzog (Miranda) 2:1. 36. Scherwey (Andersson, Arcobello/Ausschluss Prassl) 3:1. 38. Ruefenacht (Moser, Andersson) 4:1. 42. Ruefenacht (Arcobello) 5:1. 44. Cervenka (Pettersson) 5:2. 55. Bachofner (Prassl) 5:3. 58. Wick (Pettersson) 5:4.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Bern, 2mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.

Bern: Genoni; Burren, Almquist; Krueger, Blum; Andersson, Gerber; Kamerzin; Ruefenacht, Arcobello, Moser; Boychuk, Mursak, Kämpf; Bieber, Haas, Scherwey; Sciaroni, Heim, Berger; Grassi.

ZSC Lions: Schlegel; Klein, Phil Baltisberger; Noreau, Geering; Karrer, Berni; Ulmann, Geiger; Pettersson, Cervenka, Wick; Bodenmann, Suter, Hollenstein; Chris Baltisberger, Schäppi, Herzog; Miranda, Prassl, Bachofner.

Bemerkungen: Bern ohne Ebbett und Untersander, ZSC Lions ohne Backman, Blindenbacher, Nilsson, Sutter (alle verletzt) und Marti (krank). - Timeout ZSC Lions (59:43). (sda)

Ambri-Piotta - Davos 5:2 (3:0, 0:2, 2:0)

5591 Zuschauer. - SR Salonen/Oggier, Fuchs/Duarte.

Tore: 11. (10:35) Fora 1:0. 11. (10:52) Kubalik (Guerra) 2:0. 14. Hofer (Kubalik, Zwerger/Ausschluss Bader) 3:0. 23. Pestoni (Baumgartner) 3:1. 37. Hischier (Ausschluss Trisconi; Du Bois) 3:2. 56. D'Agostini (Novotny, Hofer) 4:2. 60. (59:53) Bianchi (D'Agostini, Fora/Ausschluss Ambühl) 5:2 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 8mal 2 Minuten gegen Davos.

Ambri-Piotta: Conz; Plastino, Ngoy; Fischer, Guerra; Fora, Jelovac; Dotti; Trisconi, Kostner, Bianchi; D'Agostini, Novotny, Hofer; Zwerger, Müller, Kubalik; Incir, Goi, Lauper; Mazzolini.

Davos: Senn; Du Bois, Payr; Heldner, Jung; Nygren, Buchli; Barandun; Marc Wieser, Lindgren, Ambühl; Meyer, Bader, Rödin; Pestoni, Aeschlimann, Hischier; Frehner, Baumgartner, Kessler; Wetter.

Bemerkungen: Ambri ohne Kienzle, Lerg, Moor und Pinana (alle verletzt), Davos ohne Sandell, Dino Wieser, Corvi und Paschoud, Stoop, Egli und Portmann (alle verletzt) sowie Kundratek (krank) sowie Lindbäck (abwesend). - 57:23 Timeout Davos, 58:07 bis 58:50 sowie von 59:15 bis 59:25 sowie ab 59:29 bis 59:53 ohne Torhüer. (sda)

Fribourg-Gottéron - Genève-Servette 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

6242 Zuschauer. - SR DiPietro/Hebeisen, Progin/Wüst.

Tore: 19. Fritsche (Bezina) 0:1. 22. (21:23) Romy (Fritsche/Ausschluss Bozon!) 0:2. 23. (22:33) Völlmin 0:3. 54. Chavaillaz (Slater/Ausschluss Vauclair!) 1:3. 56. Schilt (Bertrand, Sprunger) 2:3.

Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 5mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

Fribourg-Gottéron: Berra; Holös, Chavaillaz; Schilt, Stalder; Forrer, Schneeberger; Weisskopf; Mottet, Slater, Marchon; Rossi, Walser, Micflikier; Sprunger, Bykow, Bertrand; Meunier, Schmutz, Lhotak; Vauclair.

Genève-Servette: Mayer; Martinsson, Tömmernes; Mercier, Fransson; Völlmin, Bezina; Antonietti, Maillard; Jacquemet, Richard, Winnik; Fritsche, Berthon, Bozon; Riat, Kast, Rod; Rubin, Romy, Simek.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Abplanalp, Furrer (beide verletzt) und Miller (überzähliger Ausländer), Genève-Servette ohne Almond, Bouma, Douay, Skille, Vukovic, Wick und Wingels (alle verletzt). - Timeouts: Fribourg-Gottéron (23.); Genève-Servette (59.). (sda)

Rapperswil-Jona Lakers - SCL Tigers 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

3721 Zuschauer. - SR Stricker/Tscherrig, Cattaneo/Kovacs.

Tore: 11. Schweri (Clark) 1:0. 13. Pascal Berger (Pesonen, DiDomenico) 1:1. 16. Clark (Casutt, Wellman/Ausschluss Leeger) 2:1. 22. Mason (Kristo, Maier) 3:1. 24. Gurtner 4:1. 48. Pesonen (DiDomenico) 4:2. 57. Schweri (Kristo) 5:2.

Strafen: je 4mal 2 Minuten.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Iglesias, Schmuckli; Hächler, Maier; Helbling, Gurtner, Berger, Gähler; Kristo, Schlagenhauf, Schweri; Clark, Knelsen, Wellman; Mosimann, Mason, Casutt; Hüsler, Profico, Spiller.

SCL Tigers: Ciaccio; Glauser, Leeger; Erni, Lardi; Cadonau, Huguenin; Randegger; Elo, Gagnon, Dostoinow; DiDomenico, Pascal Berger, Pesonen; Kuonen, Diem, Neukom; Rüegsegger, Gustafsson, Nils Berger; Gerber.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Gilroy und Ness, SCL Tigers ohne Blaser, Johansson, Punnenovs (alle verletzt) und Giliati (überzähliger Ausländer). - Pfostenschuss Gagnon (35.). - Timeout SCL Tigers (57./Coach's Challenge). (sda)

Biel - Lausanne 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

5994 Zuschauer. - SR Eichmann/Massy, Kaderli/Altmann.

Tore: 14. Pouliot (Rajala, Kreis/Ausschluss Bertschy) 1:0. 20. (19:54) Jeffrey (Lindbohm, Emmerton) 1:1. 25. Schmutz (Fey) 2:1. 32. Rajala (Sataric) 3:1. 38. Bertschy 3:2. 49. Brunner (Riat, Earl/Ausschluss Frick) 4:2.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Biel, 4mal 2 Minuten gegen Lausanne.

Biel: Hiller; Kreis, Salmela; Moser, Maurer; Fey, Forster; Sataric, Petschenig; Pedretti, Pouliot, Rajala; Brunner, Fuchs, Earl; Riat, Tschantré, Künzle; Lüthi, Neuenschwander, Schmutz.

Lausanne: Zurkirchen; Trutmann, Grossmann; Lindbohm, Frick; Junland, Genazzi; Nodari; Moy, Emmerton, Kenins; Bertschy, Jeffrey, Vermin; Antonietti, Froidevaux, Leone; Zangger, In-Albon, Herren.

Bemerkungen: Biel ohne Hügli und Paupe (beide verletzt), Diem (krank) und Kärki (überzähliger Ausländer), Lausanne ohne Borlat und Mitchell (beide verletzt), Traber (gesperrt) und Partanen (überzähliger Ausländer). - Lausanne ab 57:51 ohne Torhüter. (sda)

So verlief der Abend:

Ticker: 01.03.2019 NL-Konferenzticker

