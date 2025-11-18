Zug verliert zwar, ist aber dennoch eine Runde weiter. Bild: www.imago-images.de

Zug macht es der Nati vor und steht im CHL-Viertelfinal – SCB liegt zurück

Sparta Prag – EV Zug 3:2

Hinspiel 0:6

Nach dem deutlichen Erfolg im Hinspiel war für den EV Zug klar, dass er auswärts gegen Sparta Prag nur nicht deutlich verlieren darf, um sich für den Viertelfinal der Champions Hockey League zu qualifizieren. Und dies gelang den Gästen trotz einer 2:3-Niederlage.

Sparta Prag - Zug 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

3288 Zuschauer. SR Holm/Öhlund (SWE).

Tore: 31. Nemecek (Horak, Chlapik) 1:0. 36. Hrabik (Ausschluss Chlapik!) 2:0. 50. Kubalik (Ausschluss Chlapik) 2:1. 53. Pysyk (Krejcik, Dzierkals) 3:1. 54. Petrovic 3:2.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Sparta Prag, 3mal 2 Minuten gegen Zug. (nih/sda)

SC Bern – Brynäs (live)

Hinspiel 2:1