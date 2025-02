Rappi feiert wichtigen Sieg – Kloten bezwingt Bern – ZSC gewinnt Final-Reprise

Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Lausanne - ZSC Lions 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:0) n.P. 9600 Zuschauer. - SR Kaukokari (FIN)/Dipietro, Steenstra (CAN)/Gnemmi. Tore: 10. Kinnunen (Balcers) 0:1. 21. (20:43) Rohrer (Balcers) 0:2. 30. Bayreuther (Bozon) 1:2. 33. Lammikko (Lehtonen) 1:3. 39. Jäger (Powerplaytor) 2:3. 52. Jäger (Aurélien Marti) 3:3. Penaltyschiessen: Fuchs 1:0, Rohrer 1:1; Suomela -, Lammikko -; Oksanen -, Malgin 1:2; Riat 2:2, Frödén 2:3; Glauser 3:3, Balcers -; Malgin -, Fuchs -; Rohrer 3:4, Suomela -. Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Lausanne, 4mal 2 plus 5 Minuten (Olsson) plus Spieldauer (Olsson) gegen ZSC Lions. PostFinance-Topskorer: Suomela; Malgin. Lausanne: Pasche; Glauser, Aurélien Marti; Sklenicka, Bayreuther; Heldner, Frick; Fiedler, Genazzi; Riat, Suomela, Oksanen; Bozon, Jäger, Raffl; Pajuniemi, Fuchs, Prassl; Holdener, Bougro, Hammerer. ZSC Lions: Hrubec; Lehtonen, Geering; Weber, Kukan; Trutmann, Kinnunen; Schwendeler; Rohrer, Malgin, Balcers; Frödén, Lammikko, Riedi; Olsson, Sigrist, Zehnder; Baltisberger, Henry, Segafredo. Bemerkungen: Lausanne ohne Hügli, Kuokkanen, Pilut, Rochette, Vouardoux (alle verletzt) und Perlini (überzähliger Ausländer), ZSC Lions ohne Andrighetto, Baechler, Hollenstein, Christian Marti (alle verletzt) und Grant (überzähliger Ausländer).

Der ZSC gewinnt die Final-Reprise in Lausanne.

Der ZSC gewinnt die Final-Reprise in Lausanne.

In der National League bleibt das Rennen um den Qualifikationssieg offen. Mit einem 4:3-Overtime-Sieg im Spitzenspiel lassen die ZSC Lions Leader Lausanne nicht davonziehen.

Kloten macht einen wichtigen Schritt in Richtung Play-Ins.

Kloten macht einen wichtigen Schritt in Richtung Play-Ins.

Lausanne gewinnt in Kloten 3:1 – Zug überfährt Rapperswil mit 6:1

Die Waadtländer gewinnen in Kloten und profitieren von der Niederlage der ZSC Lions. Die Meister aus Zürich unterlagen Fribourg-Gottéron 2:3 nach Verlängerung. Zug gewinnt hingegen gegen Rapperswil 6:1.

Kloten droht im Schlussspurt der Qualifikation die direkte Qualifikation für die Playoffs zu verpassen. Die Zürcher Unterländer konnten auch im Heimspiel gegen Leader Lausanne ihre Niederlagenserie nicht stoppen und gingen mit 1:3 zum fünften Mal in Folge als Verlierer vom Eis. Mischa Ramel schoss die Klotener in der 7. Minuten zwar in Führung, doch Lausanne schlug umgehend zurück und schaffte durch Tore von Lauri Pajuniemi und Damien Riat noch vor der ersten Pause die Wende. Der 2:1-Siegtreffer durch Riat fiel dabei im Powerplay.