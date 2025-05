Auch die USA ziehen in die WM-Viertelfinals ein – Österreich darf weiter hoffen

Die Österreicher schauen nun nach ihrem dritten Sieg an diesem Turnier gespannt auf das Abendspiel zwischen der Slowakei und Lettland, den beiden Konkurrenten um den letzten freien K.o.-Runden-Platz in der Gruppe A. Zum Abschluss kommt es am Dienstag zum Direktduell zwischen Österreich und Lettland, die Slowakei bekommt es dann mit Finnland zu tun.

Eishockey-WM 2026 in der Schweiz – eigentlich kann nichts mehr schiefgehen…

In einem Jahr beginnt die WM in Zürich und Fribourg. Der sportliche und finanzielle Erfolg ist – praktisch – garantiert.

Kann die WM 2026 in Zürich und Fribourg ein Flop werden? Die Titelkämpfe beginnen ziemlich genau in einem Jahr am 15. Mai (Freitag) und enden am 31. Mai (Sonntag) mit dem Final.