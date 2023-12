Kloten überfährt den HCD – Zug deklassiert Bern – ZSC muss gegen Ajoie zittern

Philip-Michael Devos mit seinem ersten Saisontor (!) hatte Aussenseiter Ajoie in Führung gebracht. Der Lette Rudolfs Balcers glich mit seinem bereits 14. Saisontreffer in der 31. Minute zum 1:1 aus. Die ZSC Lions feierten den siebenten Sieg de suite.

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Im Spiel holte Gottéron gegen den EHC Biel ein 0:2 und 1:3 auf, verlor gegen die Seeländer aber in der Verlängerung mit 3:4. Toni Rajala entschied zum sechsten Mal in der Overtime eine Partie. Gottéron gewann bloss noch 4 der letzten 12 Spiele.

Der HC Fribourg-Gottéron verwöhnte seine 9075 Zuschauer in der ausverkauften Arena nicht. So richtig jubeln durften die Fans nur vor der Partie, als die vorzeitige Vertragsverlängerung von Captain Julien Sprunger um eine Saison bis 2025 verkündet wurde.

Das 2:4 am Freitag im Heimspiel gegen die Lakers erwies sich für den Lausanne Hockey Club bloss als Ausrutscher. 24 Stunden später feierten die Waadtländer in Ambri-Piotta mit 3:2 nach Penaltyschiessen schon wieder einen Sieg. Lausanne gewann acht der letzten neun Meisterschaftspartien.

Rapperswil-Jona Lakers - Genève-Servette 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) 4405 Zuschauer. - SR Kohlmüller/Dipietro, Fuchs/Cattaneo. Tore: 4. Rod (Hartikainen) 0:1. 17. Miranda (Winnik, Richard) 0:2. 47. Schroeder (Jensen, Moy/Powerplaytor) 1:2. 58. Pouliot (Richard/bei 5 gegen 3) 1:3. Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 4mal 2 plus 5 Minuten (Praplan) plus Spieldauer (Praplan) gegen Genève-Servette. PostFinance-Topskorer: Moy; Vatanen. Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler (56.-57. Meyer); Baragano, Leslie; Aebischer, Capaul; Vouardoux, Maier; Grossniklaus; Lammer, Rask, Cervenka; Moy, Schroeder, Jensen; Zangger, Albrecht, Cajka; Wick, Dünner, Forrer; Alge. Genève-Servette: Giovannini; Vatanen, Jacquemet; Karrer, Berni; Honka, Le Coultre; Völlmin, Chanton; Miranda, Richard, Winnik; Praplan, Jooris, Cavalleri; Hartikainen, Manninen, Rod; Bertaggia, Pouliot, Berthon. Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Connolly, Djuse, Gerber, Noreau, Wetter (alle verletzt) und Frk (gesperrt), Genève-Servette ohne Descloux, Lennström, Maillard, Mayer (alle verletzt) und Filppula (krank). Rapperswil-Jona Lakers ab 59:19 ohne Torhüter.

Meister Servette holte erstmals in dieser Saison aus einer Doppelrunde das Punktemaximum (nach dem 6:4 gegen Kloten am Freitag). Die Lakers verloren die letzten vier Meisterschafts-Heimspiele und erzielten dabei bloss drei Tore.

Mit seinem 100. National-League-Treffer (alle für Servette) brachte Noah Rod den Genève-Servette Hockey Club bei den Rapperswil-Jona Lakers schon nach drei Minuten in Führung. Am Ende gewann Servette die Partie der beiden Champions-League-Viertelfinalisten mit 3:1.

Nicholas Steiner brachte Kloten in Führung, Dario Meyer steuerte zwei Assists bei. Kloten bestritt die Partie in Retro-Dresses. Davos verlor auswärts zum sechsten Mal hintereinander.

Bern ging erstmals seit dem 26. November (1:6 gegen die ZSC Lions) in einem Heimspiel wieder leer aus. Seither hatten die Berner acht von zehn Heimpartien gewonnen und nur zweimal in der Overtime verloren. Zug gewann neun der letzten zehn Auswärtsspiele. EVZ-Goalie Leonardo Genoni absolvierte sein 1000. Spiel in der National Leaguele.

