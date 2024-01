Er stürmt neu für den EV Zug: Andreas Eder. Bild: www.imago-images.de

Eismeister Zaugg

Powerstürmer aus München kommt – jetzt hat der EV Zug ein deutsches Wunderduo

Zugs Sportchef Reto Kläy ist auf der Suche nach einem Ersatzausländer fündig geworden: Aus München kommt der Powerstürmer Andras Eder. Nun kann Trainer Dan Tangnes mit Marc Michaelis und Andreas Eder ein deutsches Wunderduo auf die Gegner loslassen.

Klaus Zaugg

Andreas Eder (27) ist der hockeytechnische deutsche Gegenentwurf zum feinen, schlauen Techniker Marc Michaelis: ein kräftiger, aber hochdisziplinierter und taktisch folgsamer Powerstürmer mit viel Wasserverdrängung und erstaunlich guten Händen. Wegen einer Knieverletzung fiel er aus dem letzten WM-Team der Deutschen. 2021 war seine bisher einzige WM für Deutschland.

Ein deutsches Duo kann in den helvetischen Verteidigungszonen erheblichen Handschaden anrichten: Marc Michaelis als Einfädler, Andreas Eder als Vollstrecker. In bisher 389 DEL-Partien hat er respektable 193 Punkte gebucht (davon 85 Tore).

Mit Marc Michaelis hat der EVZ schon einen deutschen Stürmer im Kader. Bild: keystone

Wenn er sich wohlfühlt, ist Andreas Eder in der DEL (fast) für einen Punkt pro Spiel gut. Wenn er sich nicht so wohlfühlt wie aktuell bei München, ist er nicht ganz so produktiv: In bisher 39 Partien hat er nur 15 Punkte beigesteuert. Halb so viel wie sonst üblich. Nun wechselt er vorerst bis Saisonende nach Zug. Er hat zwar in München noch einen Vertrag für nächste Saison. Aber er kommt mit Trainer Toni Söderholm (letzte Saison beim SCB gescheitert) nicht klar und Gewährsleute gehen davon aus, dass er unter Toni Söderholm nicht mehr in München spielen wird.

Wie verlässlichste Gewährsleute aus München weiter melden, ist der Deal mit Zug gemacht, die Verhandlungen hätten sich allerdings über eine längere Zeit hingezogen. Einen so guten Mann lässt man halt ungern ziehen. Auch dann nicht, wenn er mit dem Trainer nicht auskommt. Mit Dan Tangnes wird er sich verstehen. Für Andreas Eder dürfte es gefühlt sein wie ein Wechsel von einem strengen Internat in eine Rudolf Steiner-Schule.