Tim Bozon kehrt nächste Saison zurück zu Servette. Bild: KEYSTONE

Eismeister Zaugg

Der «verlorene Sohn» kehrt heim – Servette holt Tim Bozon

Playoff-Finalist Lausanne verliert seinen zweitbesten Schweizer Torschützen: Tim Bozon (30) kehrt im Frühjahr nach fünf Jahren zu Servette zurück.

Klaus Zaugg

Er hat für Frankreich bereits 89 Länderspiele (33 Punkte) und 6 WM-Turniere (39 Spiele/16 Punkte) und gilt trotzdem als Schweizer: Der Sohn von Philippe Bozon (58), der als Ausländer für Lugano und Servette stürmte, besitzt eine Schweizer Lizenz. Der kräftige, flinke Flügel mit den schnellen Händen würde es mit einem Schweizer Pass sicherlich zu ein paar Operetten-Länderspielen bringen. Er ist bis 2009 bei Servette ausgebildet worden, brachte es in sechs Jahren in Nordamerika immerhin in den NHL-Draft Nr. 3 Montréal 2012) aber nicht in die NHL.

Tim Bozon erzielte in dieser Saison bisher acht Treffer. Bild: keystone

Nach seinen fünf besten Jahren in der National League bei Lausanne kehrt er nun auf nächste Saison nach Genf zurück. Der «verlorene Sohn» kehrt heim. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Kevin stürmt seit 2022 für Ajoie und ist ebenfalls französischer Nationalstürmer mit Berufungen ins WM-Team. Tim Bozon mag zwar kein offensiver Titan sein. Aber für das «secondary scoring» ist er für ein Spitzenteam von unschätzbarem Wert. Wer die Liga dominieren und in den Playoffs weit kommen will, braucht auch in der zweiten und dritten Linie Stürmer, die ins Tor treffen.

In der laufenden Saison hat Tim Bozon in 26 Partien immerhin schon 8 Treffer erzielt – von den Schweizern ist bei Lausanne bisher nur Theo Rochette (9 Tore) erfolgreicher.