Kracher zum Start – Bayern eröffnet die Bundesliga-Saison gegen Leipzig

Liveticker
Bayern München eröffnet am Freitagabend mit einem Heimspiel gegen Leipzig die Bundesliga-Saison 2025/26. Die Partie gibt es hier im Liveticker und im Stream von Sat 1.
Der Titelverteidiger gilt erneut als grosser Favorit auf den Meistertitel, zumal Bayer Leverkusen, der erste Verfolger der letzten Saison und Meister von 2024, seine besten Spieler ziehen lassen musste.
Insgesamt sind 14 Schweizer Spieler in den Kadern der Bundesligisten vertreten. Nationalgoalie Gregor Kobel startet mit Borussia Dortmund am Samstag auswärts bei St. Pauli, Basels Meister Leon Avdullahu tritt mit Hoffenheim bei Leverkusen an. Aufsteiger Hamburg mit dem Leistungsträger Miro Muheim gastiert am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach, dem Klub von Trainer Gerardo Seoane, Nationalverteidiger Nico Elvedi und dem Nummer-2-Torhüter Jonas Omlin. (nih/sda)
Bayern und? Diese Klubs wurden schon deutscher Meister
1 / 14
Bayern und? Diese Klubs wurden schon deutscher Meister
Bayern München ist deutscher Rekordmeister: 2025 ging die Meisterschale bereits zum 34. Mal an den Liga-Krösus.
quelle: keystone / anna szilagyi
Dieser Justin-Bieber-Doppelgänger führte alle hinters Licht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Der Unfalltod von Fussballstar Diogo Jota bewegt vor allem in Portugal und seiner fussballerischen Heimat England viele Fans. Das machten sich mutmassliche Betrüger zunutze.
Es schien eine schöne Geste zu sein. Anfang Juli, drei Tage, nachdem Diogo Jota vom FC Liverpool und sein Bruder bei einem Autounfall ums Leben kamen, schaltete eine «Diogo Jota Foundation» ihre Website auf. Bislang sammelte die Stiftung nach eigenen Angaben Spenden in der Höhe von 64'250 Dollar.