Bundesliga live: Bayern München – Leipzig in Ticker und TV

Liveticker

Kracher zum Start – Bayern eröffnet die Bundesliga-Saison gegen Leipzig

22.08.2025, 19:20
Bayern oder Überraschung? Und was macht der HSV? watson tippt die Bundesliga

Bayern München eröffnet am Freitagabend mit einem Heimspiel gegen Leipzig die Bundesliga-Saison 2025/26. Die Partie gibt es hier im Liveticker und im Stream von Sat 1.

Der Titelverteidiger gilt erneut als grosser Favorit auf den Meistertitel, zumal Bayer Leverkusen, der erste Verfolger der letzten Saison und Meister von 2024, seine besten Spieler ziehen lassen musste.

Insgesamt sind 14 Schweizer Spieler in den Kadern der Bundesligisten vertreten. Nationalgoalie Gregor Kobel startet mit Borussia Dortmund am Samstag auswärts bei St. Pauli, Basels Meister Leon Avdullahu tritt mit Hoffenheim bei Leverkusen an. Aufsteiger Hamburg mit dem Leistungsträger Miro Muheim gastiert am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach, dem Klub von Trainer Gerardo Seoane, Nationalverteidiger Nico Elvedi und dem Nummer-2-Torhüter Jonas Omlin. (nih/sda)

Quizzticle
Kennst du alle Bundesliga-Torschützenkönige der letzten 25 Jahre?
Themen
Bayern und? Diese Klubs wurden schon deutscher Meister
1 / 14
Bayern und? Diese Klubs wurden schon deutscher Meister

Bayern München ist deutscher Rekordmeister: 2025 ging die Meisterschale bereits zum 34. Mal an den Liga-Krösus.
quelle: keystone / anna szilagyi
Dieser Justin-Bieber-Doppelgänger führte alle hinters Licht
Video: watson
