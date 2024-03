Auch im zweiten Spiel der Viertelfinalserie unterliegen die Bieler dem ZSC. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Biel oder der Schwanengesang der letzten Hockey-Romantiker

Die unerbittliche Hockeymaschine der ZSC Lions gewinnt in Biel auch das zweite Spiel (3:1) und wird den Halbfinal erreichen. Zu viel Armee-Turnprogramm, zu wenig Eisballett bei Biel. Und eine neue Frage taucht auf: Ist Martin Steinegger zu ehrlich, um nächste Saison Trainer zu sein?

Klaus Zaugg

Der Schwanengesang bezeichnet das letzte Werk eines Musikers oder eines Dichters. Oder die letzten Spiele einer grossen Mannschaft. Der Ausdruck geht auf einen alten griechischen Mythos zurück, der besagt, dass Schwäne vor ihrem Tode noch einmal mit trauriger, jedoch wunderschöner Stimme ein letztes Lied anstimmen.



Der Viertelfinal zwischen den ZSC Lions und Biel ist der Schwanengesang der letzten Hockey-Romantiker. Der Bieler, die in dieser Zusammensetzung in diesem Viertelfinal zum letzten Mal auftreten. Einer Mannschaft, die wie keine andere von den letzten Romantikern des Hockeys, von eigenwilligen, taktisch nicht zu zähmenden Künstlern und Rebellen geprägt wird.

Dazu passt, dass Luca Cunti am Montag das Ehrengewand des Topskorers getragen hat. Einst Meister mit den ZSC Lions, WM-Silberheld von 2013 und in Biel noch einmal glücklich geworden. Weil er nur hier die Möglichkeit hat, seine hohe Kunst ohne enge taktische Fesseln zu zelebrieren. Aber er ist nicht mehr ganz so schnell und dominant wie in seinen besten Tagen. Damien Brunner, der einst sogar in Amerika die Verteidigungen in der berühmten National Hockey League (NHL) durcheinanderwirbelte, ist ein zerbrechlicher Schillerfalter geworden. Mike Künzle, der schlaue, bissige Kämpfer kann sich nicht mehr durchsetzen und ist nun die Personifizierung des Ungehorsams, über den weiter unten noch weitere Ausführungen gemacht werden müssen.

Ist es ihre letzte gemeinsame Saison in Biel? Damien Brunner und Luca Cunti. Bild: KEYSTONE

Vielleicht haben wir am Montag das drittletzte Spiel eines Trios gesehen, das einst an einem guten Abend mit einer einmaligen Mischung aus Tempo, Schlauheit, Kreativität, Leidenschaft und Mut jede gegnerische Verteidigung auflöste: Dieser Viertelfinal ist auch der Schwanengesang dieser Angriffsformation.

Dieses 1:3 war noch nicht das letzte Spiel. Die ZSC Lions brauchen zwei weitere Siege für den Halbfinal. Biel singt seinen Schwanengesang also noch mindestens zwei und maximal fünf weitere Strophen. Aber die Hoffnung, die Überraschung möge gelingen, der Favorit der Emotionen und Leidenschaft könnte über den Favoriten des Verstandes obsiegen, wird sich nicht erfüllen. Noch ist es nahezu die gleiche Mannschaft, die vor einem Jahr im Halbfinal die Zürcher mit 4:0 hinweggefegt hat. Wie kann es dann sein, dass die Bieler nun im zweiten Spiel nahezu chancenlos waren?

Chancenlos mag ein grosses Wort sein. Immerhin gelingt Jérémie Bärtschi zum Auftakt des Schlussdrittels (44. Minute) der Ausgleich zum 1:1. Torhüter Harri Säteri, der für Joren van Pottelberghe, den glücklosen Helden des ersten Spiels (3:4) in Zürich im Tor steht, lässt früh einen Puck zum 0:1 ins Netz fahren, den er sonst im Sonntagsgewand mit einer Baseballkappe gehalten hätte. Aber dann verriegelt er sein Gehäuse. Es steht 1:1 und in der letzten Viertelstunde einer Playoffpartie ist bei diesem Spielstand alles möglich. Oder?

Nein, es ist nicht mehr alles möglich. Bis unters Hallendach ist zu spüren, dass die Hockeygötter nicht mit den Bielern sind. Die Leichtigkeit, die Unberechenbarkeit und die Präzision fehlen. Der Spielfluss tritt nicht mehr über die taktischen Ufer, das Spiel ist nicht mehr elegant und präzis zugleich wie ein Eisballett, wie Schwanengesang on Ice. Es ist vorherseebar geworden wie das Armee-Turnprogramm aus dem Jahre 1953. Auch das famose Trio Mike Künzle, Luca Cunti und Damien Brunner bleibt in der Abwehr der Zürcher hängen.

Die Ratlosigkeit lässt sich sogar auf Papier ablesen. Die ZSC Lions treten in der exakt gleichen Aufstellung an wie beim 4:3 am Samstag. Bei Biel sind in der Grundaufstellung hingegen nur noch ein Verteidigerpaar und eine Sturmlinie gleich wie im ersten Spiel. Die Magie von Sportchef Martin Steinegger, der nach der Entlassung von Petri Matikainen die Bieler in die Playoffs geführt hatte, wirkt nicht mehr. Er ist im Alltag angekommen.

Biel hat den Trainer für die nächste Saison noch nicht bestimmt. Es ist die heikelste Trainerwahl seit dem Wiederaufstieg von 2008. Weil eine Ära zu Ende geht und eine neue Ära beginnt. Die Frage ist ja: Soll ein Welttrainer wie Jukka Jalonen die Erneuerung orchestrieren oder wäre es vielleicht besser, Martin Steinegger diese Aufgabe zu übertragen?

Wahrscheinlich ist Martin Steinegger für den Trainerberuf zu ehrlich. Er gibt nach dem Spiel Auskunft und sagt, was er denkt. Nach dem Grundsatz: Hier stehe ich und kann nicht anders. Die Chronisten spielen ihm freundlich alle erdenklichen Ausreden-technischen Steilpässe zu – und er ignoriert sie. Die Frage ist etwa, ob nach der zusätzlichen Belastung durch die vier Play-In-Partien (die den Zürchern erspart geblieben ist) die Energie fehle. Und es spiele doch auch eine Rolle, dass für dieses zweite Spiel mit Jere Sallinen und Yannick Rathgeb zwei wichtige Spieler nicht zur Verfügung standen. Der eine krank, der andere blessiert.

Martin Steinegger sucht keine Ausreden für die beiden Niederlagen. Bild: keystone

Jeder Trainer wäre noch so dankbar auf diese Fragen eingestiegen und hätte räsoniert, wie sehr die Zusatzbelastung gerade seiner Mannschaft mit den vielen Routiniers zusetze. Wie zentral für die Offensive Jere Sallinen und wie unersetzlich Yannick Rathgeb für die Abwehr und den Aufbau von Angriffen und das Assistmachen sei. Und sicherlich hätte er noch darauf hingewiesen, dass diese ZSC Lions schier unbesiegbar seien, sicherlich eine der besten Mannschaften ausserhalb der NHL. Man habe ja in der Qualifikation 35 Punkte weniger geholt. Und dazu ein Gesicht gemacht, als wolle er zu den Chronisten sagen: Diese Niederlage war ganz und gar unvermeidlich. Was wollt ihr denn eigentlich?

Aber so ist Martin Steinegger nicht. Ihm fehlt jedes Talent zum Schauspieler. Er will nichts von der fehlenden Energie und zu hoher Belastung wissen. Er akzeptiert auch sonst keine mildernden Umstände. Er sagt das, was von der Tribüne aus zu sehen und zu spüren war: «Das gewisse Extra fehlte.» Er wolle niemandem einen Vorwurf machen. «Aber jeder hat gerade so viel gemacht, dass es keinen Grund zur Kritik gibt. So wie in der Schule, wenn man gerade so viel macht, dass der Lehrer keinen Grund zur Ermahnung findet.» Von Dienst nach Vorschrift zu reden, wäre boshaft, von Minimalismus ungerecht. Armee-Turnprogramm trifft es besser.

Und dann kommt doch noch eine kritische Frage. Eher eine Anmerkung. Es sei halt schon schwierig, wenn sich einer laufend völlig unnötige Fouls leiste. Gemeint ist Mike Künzle. Auf der Strafbank beim wegweisenden ersten Gegentreffer am Samstag in Zürich. Und nun leistete er sich gar eine Sünde (Beinstellen), welche die Niederlage nicht bloss einleitet wie am Samstag, sondern besiegelt: im Schlussdrittel beim Stande von 1:1 hinter dem gegnerischen Tor. Seinen Ausschluss nützen die Zürcher zum Siegestreffer (2:1). Wahrlich, der Trainer hätte Grund zum Tadel, ja eigentlich zum Toben.

Martin Steinegger denkt kurz nach. Dann sagt er in der trockenen Sachlichkeit, die seine Art ist: «Ja, der Mike spielt nächste Saison bei Zug.» Eigentlich ist auch Martin Steinegger ein Hockey-Romantiker.