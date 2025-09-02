freundlich16°
Cal O'Reilly zu Langnau – ein sanfter AHL-Saurier für die SCL Tigers

CLEVELAND, OH - FEBRUARY 26: Lehigh Valley Phantoms center Cal O Reilly 9 on the ice during the second period of the American Hockey League game between the Lehigh Valley Phantoms and Cleveland Monste ...
Cal O'Reilly wechselt zu den SCL TigersBild: imago images/Icon SMI
Eismeister Zaugg

Ein sanfter AHL-Saurier für die SCL Tigers

Langnau holt für zwei Monate den interessantesten Ausländer: Den AHL-Saurier Cal O’Reilly. Er wird Ende September 39.
02.09.2025, 09:5002.09.2025, 09:51
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg
Mehr «Sport»

Ein Team, das in der unteren Tabellenhälfte steht, kann es sich nicht leisten, beim Saisonstart nicht alle Ausländerpositionen zu besetzen. Also hat Langnau auf die Verletzung seines schwedischen Flügels André Petersson (34) reagiert. Umso mehr, weil mit Bully-Spezialist Flavio Schmutz auch der beste Schweizer Center nach einem Handbruch nicht zur Verfügung steht.

Flavio Schmutz (SCL), lors du cinquieme match des Play-off des quarts de finale du championnat suisse de hockey sur glace de National League, entre Lausanne HC et SCL Tigers le vendredi 21 mars 2025 a ...
Langnaus Flavio Schmutz verpasst den Saisonstart.Bild: keystone

Aus Amerika kommt Cal O’Reilley, nicht zu verwechseln mit seinem berühmten Bruder Ryan O’Reilly (34), dem offensiven Leitwolf von Nashville. Die Ehrenbezeichnung Saurier hat er sich wohl verdient: Sage und schreibe 1137 Spiele in der Farmteam-Liga AHL. Er war zwar im Training, aber ohne Vertrag und daher hat er Zeit, im Emmental auszuhelfen.

Er soll die Mittelachse verstärken, die Mitspieler besser machen und die wichtigen Bullys gewinnen. Die gegnerischen Netze wird er nicht füllen: Bloss 204 Tore in mehr als tausend Partien. Aber auf ein Tor kommen fast mehr Assists (insgesamt 655). Er wird also seinen Mitspielern helfen, die Netze zu füllen. Die Einschätzung der NHL-Scouts ist zutreffend: «O'Reilly is a pure playmaker with great passing ability and vision. Very good in shootouts, but could improve his two-way game. Could stand to shoot the puck more.»

In der NHL reichte es nur für 145 Partien (49 Punkte) und zwischen 2012 und 2014 beim bisher einzigen Gastspiel im Ausland in der KHL in 53 Spielen zu 24 Punkten.

Er ist, wie bei einem Saurier nicht überraschend, recht langsam. Aber mit Erfahrung und einer Spielintelligenz, die in lichten Momenten ein wenig an Wayne Gretzky mahnt, macht er seine Tempolimiten wett. Und von der Strafbank hält sich der Gentleman-Saurier fern: Bloss 204 Strafminuten in über 1000 Partien in der doch recht rauen Farmteam-Liga AHL. Wahrlich, kein Rumpelstürmer.

Interview
Patrick Fischer: «Es gibt keine Begnadigung für Lian Bichsel»

Die Langnauer erhoffen sich auch Mehrwert neben dem Eis: Cal O’Reilly war schon in vier verschiedenen Teams Captain: Bei Utica, Iowa, Rochester und Lehigh Valley. Letzte Saison war er nach wie vor rüstig: Assistenz-Captain bei Milwaukee und in der Qualifikation in 68 Partien 49 Punkte (11 Tore) und in den Playoffs 3 Punkte in 10 Partien.

Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo

Vorerst hat der Kanadier einen Vertrag für zwei Monate. Aber wir können davon ausgehen, dass er bis Saisonende bleiben wird. Zu teuer wird er wohl auch nicht sein. Er hat zwar in 18 Profijahren kein Vermögen verdient. Aber sein Bruder in Nashville hat einen NHL-Vertrag, der ihm etwas mehr als 90 Millionen Dollar brutto einbringt. Vielleicht gelingt es ja Langnaus tüchtiger Marketing-Abteilung ihn für ein Sponsoring oder eine Werbeaktion zu gewinnen. So nach dem Motto: «Come and see my brother rocking the valley of the roaring winds tonight.»

