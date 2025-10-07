freundlich16°
DE | FR
burger
Sport
Eismeister Zaugg

Klaus Zaugg: Christian Dubé ist mit Ambri im Gespräch

Club Praesident Filippo Lombardi anlaesslich der Praesentation der Eishockey Mannschaft von Ambri Piotta, am Sonntag, 28. Juli 2024, in Ambri. (KEYSTONE/Ti-Press/ Pablo Gianinazzi)
Ambri-Präsident Filippo Lombardi soll sich mit Christian Dubé getroffen haben.Bild: keystone
Eismeister Zaugg

«Hochverrat» in Ambri – Geheimgespräche mit Dubé

Ambri erträgt Krisen. Aber erträgt Ambri auch «Hochverrat»? Nicht 10 Niederlagen in 12 Partien erschüttern Ambri. Sondern – wie Gewährsleute erzählen – ein Geheimtreffen von Präsident Filippo Lombardi mit Christian Dubé hinter dem Rücken von Sportchef Paolo Duca.
07.10.2025, 17:3007.10.2025, 17:50
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Ambri ist anders. Der familiäre Zusammenhalt ist keine Erfindung der Romantiker. Dieser Zusammenhalt gehört zur DNA dieses Klubs. Sportchef Paolo Duca und Trainer Luca Cereda sind in dieser Familie gross geworden. Und es gibt die Abmachung, dass es auch in schwierigen Zeiten nie Gespräche mit einem neuen Trainer hinter dem Rücken des Sportchefs und des Trainers geben darf. Dass immer das Wohl von Ambri im Zentrum steht. Dass in schwierigen Zeiten Präsident Filippo Lombardi, Paolo Duca und Luca Cereda gemeinsam eine Lösung suchen, bevor Drittpersonen kontaktiert werden.

Was bei anderen Klubs gang und gäbe ist – in der Krise führen Präsidenten, Verwaltungsräte, Sportchefs (beim SCB sogar der Unter- und Obersportchef) in verschiedensten Richtung Gespräche – bedeutet unter den besonderen Verhältnissen in Ambri «Hochverrat».

Paolo Duca Luca Cereda HC Ambri-Piotta
Paolo Duca und Luca Cereda arbeiten seit neun Jahren zusammen bei Ambri.Bild: Marcel Bieri

Ambri hat 10 von 12 Partien verloren und nur noch zwei Punkte Reserve auf Schlusslicht Ajoie. Eine kritische Situation, aber eigentlich keine hoffnungslose. Ambri hat schon einmal achtmal hintereinander verloren und dann den Spengler Cup gewonnen. Aber die Spengler-Cup-Romantik ist Geschichte. Die Eishockeywelt ist klein und noch kleiner ist das Eishockey-Biotop Tessin. Die aktuelle Krise hat zur grössten Unruhe seit dem Amtsantritt von Paolo Duca und Luca Cereda geführt. Nach dem Grundsatz: Nach 9 Jahren braucht es eine Veränderung.

Ein Trainer wäre gleich zu haben: Christian Dubé. Filippo Lombardi hat nicht nur mit dem Kanadier telefoniert. Der grosse Vorsitzende hat sich mit Christian Dubé am Montag in Zürich zu einer Geheimsitzung getroffen. Die ganze Sache ist dumm gelaufen: Paolo Duca und Luca Cereda wussten von nichts. Aber Spieler wussten es und inzwischen wissen es auch Duca und Cereda. Gewährsleute erzählen, was die Idee ist: Christian Dubé wird Coach, Paolo Duca kann als Sportchef weitermachen oder auch gehen.

Fribourg&#039;s Head Coach Christian Dube, during the game 2, 1/4 final playoff of National League 2023/24 between HC Lugano and HC Fribourg-Gotteron at the Corner Arena in Lugano, Monday, March 18 20 ...
Christian Dubé könnte schon bald bei Ambri an der Bande stehen.Bild: keystone

Paolo Duca ist – um es gnädig auszudrücken – not amused. Er und sein Trainer stehen nach diesem «Hochverrat» am Gotthard da als «Lame Ducks». Das Undenkbare ist jetzt denkbar: das Ende einer Ära. Ein Ambri ohne Paolo Duca und Luca Cereda. Romantiker träumen von einem neuen Treueschwur zwischen Filippo Lombardi, Paolo Duca und Luca Cereda. Weil Ambri ewig, wichtiger und grösser ist als ein Präsident, ein Sportchef und ein Trainer. Realisten mahnen: Es kann sein, dass dieser «Hochverrat» nicht wiedergutzumachen ist und das Ende einer Ära bedeutet.

  • Stürmer
  • Verteidiger
  • Torhüter
Player Image

Nation Flag

Aktuelle
Note

info

  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Punkte

Goals/Assists

Spiele

Strafminuten

  • Er ist

  • Er kann

  • Erwarte

Eismeister Zaugg
SCB-Trainer Heinz Ehlers – die perfekte Wahl, aber es gibt die «Betonfrage»
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo
Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
2
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
3
Ein Land schlägt beim E-Auto-Boom alle Rekorde – und es ist nicht China
4
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
5
Odermatt hat einen Weg gefunden, die Karbonschoner-Regel zu umgehen
Meistkommentiert
1
Neuer Trainer fürs Basler Frauen-Team +++ Lausanne holt sich erfahrenen Franzosen
2
«Eine Schande» – jetzt reagieren Politiker auf Ricklis Pläne mit den Gaza-Kindern
3
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
4
Zweitwohnungsbesitzer wollen neue Steuer bekämpfen
5
Merkel gibt Polen und dem Baltikum eine Mitschuld am Ukraine-Krieg
Meistgeteilt
1
Wie der FC Trump das schöne Spiel zerstört
2
Mehr Züge möglich: SBB führen digitale Stellwerke ein
3
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
4
Auch Moser muss unter die Dusche – NHL-Testspiel eskaliert mit 322 Strafminuten komplett
5
So stark haben Unfälle beim Bergwandern zugenommen – und so passieren sie meistens
Stadiongegner verlieren: Beschwerde gegen Hardturm-Plan vom Verwaltungsgericht abgewiesen
Das Zürcher Verwaltungsgericht hat die Beschwerde gegen den Gestaltungsplan für das Stadionprojekt «Ensemble» abgewiesen. Auch das Baurekursgericht hiess den Plan vor rund zwei Jahren gut.
Die Hoffnung steigt, dass es in Zürich bald ein neues Fussballstadion geben wird. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich wies die Beschwerde gegen den privaten Gestaltungsplan vollumfänglich ab, wie das Projektteam am Dienstag mitteilte. Es stützte damit den vor rund zwei Jahren gefällten Entscheid des Baurekursgerichts in der Sache. Der Entscheid des Verwaltungsgerichts ist noch nicht rechtskräftig.
Zur Story