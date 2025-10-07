Ambri-Präsident Filippo Lombardi soll sich mit Christian Dubé getroffen haben. Bild: keystone

«Hochverrat» in Ambri – Geheimgespräche mit Dubé

Ambri erträgt Krisen. Aber erträgt Ambri auch «Hochverrat»? Nicht 10 Niederlagen in 12 Partien erschüttern Ambri. Sondern – wie Gewährsleute erzählen – ein Geheimtreffen von Präsident Filippo Lombardi mit Christian Dubé hinter dem Rücken von Sportchef Paolo Duca.

Ambri ist anders. Der familiäre Zusammenhalt ist keine Erfindung der Romantiker. Dieser Zusammenhalt gehört zur DNA dieses Klubs. Sportchef Paolo Duca und Trainer Luca Cereda sind in dieser Familie gross geworden. Und es gibt die Abmachung, dass es auch in schwierigen Zeiten nie Gespräche mit einem neuen Trainer hinter dem Rücken des Sportchefs und des Trainers geben darf. Dass immer das Wohl von Ambri im Zentrum steht. Dass in schwierigen Zeiten Präsident Filippo Lombardi, Paolo Duca und Luca Cereda gemeinsam eine Lösung suchen, bevor Drittpersonen kontaktiert werden.

Was bei anderen Klubs gang und gäbe ist – in der Krise führen Präsidenten, Verwaltungsräte, Sportchefs (beim SCB sogar der Unter- und Obersportchef) in verschiedensten Richtung Gespräche – bedeutet unter den besonderen Verhältnissen in Ambri «Hochverrat».

Paolo Duca und Luca Cereda arbeiten seit neun Jahren zusammen bei Ambri. Bild: Marcel Bieri

Ambri hat 10 von 12 Partien verloren und nur noch zwei Punkte Reserve auf Schlusslicht Ajoie. Eine kritische Situation, aber eigentlich keine hoffnungslose. Ambri hat schon einmal achtmal hintereinander verloren und dann den Spengler Cup gewonnen. Aber die Spengler-Cup-Romantik ist Geschichte. Die Eishockeywelt ist klein und noch kleiner ist das Eishockey-Biotop Tessin. Die aktuelle Krise hat zur grössten Unruhe seit dem Amtsantritt von Paolo Duca und Luca Cereda geführt. Nach dem Grundsatz: Nach 9 Jahren braucht es eine Veränderung.

Ein Trainer wäre gleich zu haben: Christian Dubé. Filippo Lombardi hat nicht nur mit dem Kanadier telefoniert. Der grosse Vorsitzende hat sich mit Christian Dubé am Montag in Zürich zu einer Geheimsitzung getroffen. Die ganze Sache ist dumm gelaufen: Paolo Duca und Luca Cereda wussten von nichts. Aber Spieler wussten es und inzwischen wissen es auch Duca und Cereda. Gewährsleute erzählen, was die Idee ist: Christian Dubé wird Coach, Paolo Duca kann als Sportchef weitermachen oder auch gehen.

Christian Dubé könnte schon bald bei Ambri an der Bande stehen. Bild: keystone

Paolo Duca ist – um es gnädig auszudrücken – not amused. Er und sein Trainer stehen nach diesem «Hochverrat» am Gotthard da als «Lame Ducks». Das Undenkbare ist jetzt denkbar: das Ende einer Ära. Ein Ambri ohne Paolo Duca und Luca Cereda. Romantiker träumen von einem neuen Treueschwur zwischen Filippo Lombardi, Paolo Duca und Luca Cereda. Weil Ambri ewig, wichtiger und grösser ist als ein Präsident, ein Sportchef und ein Trainer. Realisten mahnen: Es kann sein, dass dieser «Hochverrat» nicht wiedergutzumachen ist und das Ende einer Ära bedeutet.

