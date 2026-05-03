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Serge Aubin wird neuer Trainer beim SC Bern – er kommt von Berlin

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Serge Aubin soll als frischgebackener Meistertrainer von Berlin nach Bern kommen.Bild: Imago/Contrast
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Serge Aubin wird neuer SCB-Trainer – kann das sein?

Die Eisbären Berlin sind soeben Meister geworden und aus dem Trubel der Feierlichkeiten melden Gewährsleute: Meistertrainer Serge Aubin wird neuer Trainer beim SC Bern in der Schweiz.
03.05.2026, 20:2203.05.2026, 20:25
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Serge Aubin (51) ist in der Schweiz kein Unbekannter. Am 14. Januar 2019 ist er bei den ZSC Lions bereits in seiner ersten Saison gefeuert worden. Sein Pech: Die Versuchung der Zürcher war einfach zu gross, Arno Del Curto zu verpflichten. Der Kulttrainer hatte im November sein Amt in Davos niedergelegt.

Nun ist Serge Aubin mit den Eisbären Berlin zum fünften Mal (!) Meister geworden. Der Kanadier gehört zu den begehrtesten Coaches in Europa. Gerüchte um ein Interesse aus Bern hat es seit einiger Zeit gegeben. Aber dagegen sprach sein Vertrag bis 2028 mit den Berlinern. Aber nun sei es so weit. Er werde nach Bern wechseln. Da es sich bei den Gewährsleuten um besonders zuverlässige handelt, dürfte es stimmen.

Zuerichs Cheftrainer Serge Aubin reagiert im Eishockeyspiel der National League zwischen den ZSC Lions und dem SC Bern am Freitag, 21. September 2018, im Zuercher Hallenstadion. (KEYSTONE/Ennio Leanza ...
Bei den ZSC Lions wurde Serge Aubin in der ersten Saison entlassen. Bild: KEYSTONE

Serge Aubin kann in Bern Erfolg haben. Er etablierte in Berlin ein modernes, schnelles und strukturiertes Spielsystem, das auf Tempo, Laufbereitschaft, bissigem Forechecking und mannschaftlicher Geschlossenheit basiert.

Zu seinen grössten Stärken zählt seine Fähigkeit, ein Team taktisch zu schulen und eine gute Leistungskultur aufzubauen. Er gilt als Trainer, der viel Wert auf Disziplin legt, aber auch ein gutes Gespür für den Umgang mit Spielern hat. Er schafft es, individuelle Stärken gezielt in ein funktionierendes Kollektiv einzubinden. Ausserdem wird ihm nachgesagt, dass er junge Spieler gut entwickeln kann und ihnen Verantwortung zutraut.

20.04.2026, Eishockey, DEL Halbfinale Play-Offs, Kölner Haie - Eisbären Berlin, Spiel 6, Lanxess-Arena Köln: Cheftrainer Kari Jalonen Kölner Haie hc links neben Cheftrainer Serge Aubin Eisbären Berlin ...
Berner Vergangenheit trifft auf Berner Zukunft: In den DEL-Playoffs hat Aubin die Kölner Haie mit Trainer Kari Jalonen ausgeschaltet.Bild: IMAGO/Maximilian Koch

Serge Aubin gilt zudem als guter Bandengeneral, der auf Gegner und Spielsituationen zu reagieren versteht und im Pulverdampf der Emotionen die Übersicht behält.

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Um zur eingangs gestellten Frage zurückzukommen: Serge Aubin, Trainer beim SCB – kann das sein? Ja, es ist so.

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