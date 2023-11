Nicolo Barella und Italien werden nächstes Jahr versuchen können, ihren EM-Titel zu verteidigen. Bild: keystone

Titelverteidiger Italien zittert sich zum EM-Ticket + Auch Tschechien und Slowenien dabei

Gruppe C

Ukraine – Italien 0:0

Titelverteidiger Italien fährt doch noch an die EM in Deutschland. Die «Azzurri» zitterten sich in Leverkusen gegen die Ukraine zu einem 0:0-Remis, weshalb man in der Tabelle vor den punktgleichen Osteuropäern bleibt. Dabei musste Italien einiges an Glück in Anspruch nehmen – nicht zuletzt in der Nachspielzeit, wo der Schiedsrichter bei einer strittigen Szene nicht auf Penalty entschied.

Mehr folgt in Kürze ...

Nordmazedonien – England 1:1

Mehr folgt in Kürze ...

Gruppe E

Tschechien – Moldawien 3:0

Im Direktduell gegen Moldawien sichert sich Tschechien das EM-Ticket. Die Tschechen setzten sich dank Toren von Doudera, Chory und Soucek mit 3:0 durch. Moldawien hätte auswärts einen Sieg gebraucht, um Tschechien noch vom zweiten Platz hinter Albanien zu verdrängen.

Mehr folgt in Kürze ...

Albanien – Färöer 0:0

Mehr folgt in Kürze ...

Gruppe H

Slowenien – Kasachstan 2:1

Im Direktduell um das zweite EM-Ticket der Gruppe H darf Slowenien lachen. Gegen Kasachstan setzten sich die Slowenen dank eines späten Tores durch Sesko mit 2:1 durch. Kasachstan hätte mit einem Sieg noch an Slowenien vorbeiziehen und seine erste EM-Teilnahme der Geschichte holen können.

Mehr folgt in Kürze ...

Nordirland – Dänemark 2:0

Mehr folgt in Kürze ...