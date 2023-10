Auch Albanien holte sich im EM-Qualifikationsspiel vom Donnerstag gegen Tschechien einen Sieg. Spieler freuen sich in Tirana. Bild: AP

Schweiz bleibt an der Spitze, Kosovo gewinnt erstmals

Mehr «Sport»

Gruppe I

Belarus – Rumänien 0:0

Die Schweiz bleibt Leader der Gruppe I. Rumänien, das mit einem Sieg zumindest vorübergehend an der Mannschaft von Trainer Murat Yakin hätte vorbeiziehen können, kommt in Budapest gegen Belarus nicht über ein 0:0 hinaus und bleibt mit einem Spiel mehr einen Zähler hinter der SFV-Auswahl.

Belarus – Rumänien 0:0

Budapest/HUN.

SR Eskas (NOR).

Andorra – Kosovo 0:3

Zum ersten Sieg in dieser EM-Kampagne kam derweil Kosovo. Das Team aus dem Balkan gewann in Andorra 3:0 und konnte damit nach vier Unentschieden erstmals drei Punkte verbuchen. Für Kosovo, Mitte November Gegner der Schweiz, traf der frühere Bundesliga-Akteur Milot Rashica, der jetzt bei Besiktas Istanbul engagiert ist, doppelt.

Andorra – Kosovo 0:3 (0:1)

Andorra la Vella.

SR Walsh (SCO).

Tore: 26. Rashica 0:1. 71. Rashica 0:2. 83. Zeqiri 0:3.



Gruppe A

Spanien – Schottland 2:0

Schottland verpasst es, sich als erstes Team für die EM 2024 in Deutschland zu qualifizieren. Die Schotten unterliegen Spanien in Sevilla 0:2 und kassieren die erste Niederlage dieser Qualifikation.

Die Spanier hatten wie erwartet deutlich mehr Spielanteile und Ballbesitz, konnten die Feldüberlegenheit aber lange nicht in Tore ummünzen. Ferran Torres in der Anfangsphase und zweimal Alvaro Morata besassen die lange Zeit besten Chancen aufseiten der Iberer. Und Morata, der Stürmer von Atlético Madrid, konnte die fast 60'000 Zuschauerinnen und Zuschauer am spanischen Nationalfeiertag mit seinem Treffer in der 74. Minute schliesslich doch mit einem Sieg beschenken. Damit besitzt der Weltmeister von 2010 gute Chancen auf den Gruppensieg.

Ein sehenswerter Freistoss von Scott McTominay, der nach einer Stunde aus spitzem Winkel für die vermeintliche schottische Führung gesorgt hatte, wurde aufgrund einer Behinderung von Spaniens Torhüter Unai Simon aberkannt. Trotz der Niederlage, der ersten in dieser Kampagne, hat die Mannschaft von Steve Clarke ihr Schicksal in den zwei verbleibenden Spielen gegen Georgien und Norwegen, das gegen Zypern zu einem problemlosen 4:0-Sieg kam, in den eigenen Füssen.

Spanien – Schottland 2:0 (0:0)

Sevilla.

SR Gozubuyuk (NED).

Tore: 74. Morata 1:0. 86. Sancet 2:0.

Zypern – Norwegen 0:4

Zypern – Norwegen 0:4 (0:1)

Larnaca.

SR Rumsas (LTU).

Tore: 33. Sörloth 0:1. 65. Haaland 0:2. 72. Haaland 0:3. 81. Aursnes 0:4.



Gruppe D

Kroatien – Türkei 0:1

Kroatien – Türkei 0:1 (0:1)

Lettland – Armenien 2:0

Lettland – Armenien 2:0 (1:0)

Riga.

SR Obrenovic (SLO).

Tore: 39. Ikaunieks 1:0. 68. Balodis 2:0.

Bemerkungen: 53. Gelb-Rote Karte Oss (Lettland).

Gruppe E

Albanien – Tschechien 3:0

Albanien – Tschechien 3:0 (1:0)

Färöer – Polen 0:2

Färöer – Polen 0:2 (0:1)

(hah/sda)