Frankreich weiterhin makellos unterwegs – Niederlande schlagen Griechenland klar

Ein Ausrufezeichen gelang den Ungarn, die sich auswärts in Serbien 2:1 durchsetzten und damit die Führung in der Gruppe G übernahmen. Barnabas Varga und Willi Orban wendeten die Partie in hitziger Atmosphäre in Belgrad nach zwischenzeitlichem Rückstand noch vor der Pause.

Einen wichtigen Sieg feierten die Polen in der Gruppe E. Dank eines 2:0-Erfolgs gegen die Färöer Inseln konnte die Mannschaft von Fernando Santos wieder zum Spitzenduo Albanien und Tschechien aufschliessen, das sich im Direktduell 1:1 trennte. Barcelona-Stürmer Robert Lewandowski sorgte mit zwei Toren in der Schlussphase für die Entscheidung zugunsten der Polen.

Weltmeister Argentinien hat das erste Qualifikationsspiel für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gewonnen. Die Albiceleste setzte sich am Donnerstag in der Hauptstadt Buenos Aires mit 1:0 gegen Ecuador durch. Der siegbringende Treffer gelang Superstar Lionel Messi in der 77. Minute per Freistoss.

Den zweiten Rang in der Gruppe haben neu die Niederländer inne, die dank eines 3:0-Erfolgs gegen Griechenland an ebendiesen vorbeizogen. Marten De Roon, Cody Gakpo und Wout Weghorst sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse.

Frankreich bleibt in der EM-Qualifikation auch nach fünf Spieltagen makellos. Die Equipe Tricolore schlägt Verfolger Irland 2:0 und führt die Gruppe B souverän an.

An der Basketball-WM in Asien stehen mit den Halbfinals USA – Deutschland und Kanada – Serbien zwei spannende Duelle an. Diese Spieler werden in der heissen Phase des Turniers entscheidend sein.

In den Philippinen geht es in die heisse Phase. Der asiatische Inselstaat ist gemeinsam mit Indonesien und Japan Gastgeber der Basketball-WM. Am Freitag werden in Manila die beiden Halbfinals ausgetragen, am Sonntag findet dort auch der Final statt. Obwohl die ganz grossen Stars an dieser WM bis auf wenige Ausnahmen wie Luka Doncic, der mit Slowenien im Viertelfinal ausschied, fehlen, versprechen die verbleibenden Partien viel Spannung. Diese Spieler werden nun entscheidend sein.