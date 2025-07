Die Fussballerinnen aus Wales erleben an der EM in der Schweiz einen Schockmoment. Am Tag vor ihrem zweiten Gruppenspiel sind sie mit ihrem Teambus in einen Verkehrsunfall verwickelt.Wie der walisische Fussballverband mitteilte, wurden beim Zusammenstoss des Busses mit einem Auto in der Nähe des Teamhotels niemand verletzt. Das Abschlusstraining für das Spiel vom Mittwoch (21.00 Uhr) in St. Gallen gegen Frankreich wurde aufgrund des Vorfalls jedoch abgesagt.«Fussball ist jetzt zweitrangig», sagte die walisische Nationaltrainerin Rhian Wilkinson. Sie sei «betroffen», allerdings seien «alle in Ordnung». Nun gelte es sicherzustellen, dass das auch so bleibe. Wilkinson und Wales' Captain Angharad James sassen nicht im Unfallbus, weil sie zeitgleich in einem anderen Auto auf dem Weg zur Medienkonferenz waren. (abu/sda/afp/dpa)